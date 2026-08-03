星展银行上调昇菘目标价至3新元；预计建国60周年邻里购物券到期后盈利将放缓

BROKERS’ TAKE

该购物券将于今年12月底到期

星展银行预计，由于建国60周年邻里购物券创造了高基数效应，昇菘的增长可能在下半年更急剧放缓。该购物券占2026年行业总销售额预估的4%。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】星展集团研究部 (DBS Group Research) 分析师 Chee Zheng Feng 将超市运营商 昇菘集团 (Sheng Siong) 的目标价从2.80新元上调至3新元，其估值基于28倍的远期市盈率。

他认为，鉴于昇菘集团作为一只防御性新加坡消费股，具有“纯粹投资标的的稀缺价值”、韧性以及管理良好等特质，市场目前愿意接受该股更高的估值保费。

但他在7月30日的研究报告中也指出，该集团的盈利增长预计将放缓，尤其是在价值3亿5000万新元的建国60周年邻里购物券支持计划于2026财年后失效之后。

他指出：“（昇菘的）第二季度盈利（如预期般）保持强劲，这得益于新店开张和有利的销售组合。然而，增长已开始放缓，从第一季度的12%降至第二季度的11%。”

因此，该分析师预计，由于建国60周年邻里购物券创造了高基数效应，下半年的增长可能会更急剧地放缓——可能降至中个位数区间。该购物券占2026年行业总销售额预估的4%。

尽管如此，Chee 维持对该股的“持有”评级，保持其2026财年的远期盈利预测不变，并因新店贡献强于预期而将2027财年的盈利预期微调上调0.5%。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他表示：“我们对2027财年净增五家新店的预测，已将建屋发展局 (建屋局) 若推进其重建发展计划，可能会导致额外一到两家店面关闭的可能性考虑在内。”

“尽管如此，我们还是根据新开店面目前的良好业绩记录，略微上调了我们的收入和盈利预测，以反映其强于预期的表现。”

该分析师还强调，该集团计划投资预算为5亿2000万新元建设一个新的配送中心，该中心预计于2029年底完工，旨在为至少120家门店提供支持。

资本支出预计也将在2027年和2028年达到峰值，届时将产生该中心大部分的建筑和设备成本。

他表示，随着时间的推移，该设施的规模和先进技术有望提高毛利率和运营效率，从而部分抵消更高的折旧负担。