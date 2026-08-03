The Business Times
business-time-50
BROKERS’ TAKE

星展银行上调昇菘目标价至3新元；预计建国60周年邻里购物券到期后盈利将放缓

该购物券将于今年12月底到期

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Aug 3, 2026 · 09:22 AM
    • 星展银行预计，由于建国60周年邻里购物券创造了高基数效应，昇菘的增长可能在下半年更急剧放缓。该购物券占2026年行业总销售额预估的4%。
    • 星展银行预计，由于建国60周年邻里购物券创造了高基数效应，昇菘的增长可能在下半年更急剧放缓。该购物券占2026年行业总销售额预估的4%。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】星展集团研究部 (DBS Group Research) 分析师 Chee Zheng Feng 将超市运营商 昇菘集团 (Sheng Siong) 的目标价从2.80新元上调至3新元，其估值基于28倍的远期市盈率。

    他认为，鉴于昇菘集团作为一只防御性新加坡消费股，具有“纯粹投资标的的稀缺价值”、韧性以及管理良好等特质，市场目前愿意接受该股更高的估值保费。

    但他在7月30日的研究报告中也指出，该集团的盈利增长预计将放缓，尤其是在价值3亿5000万新元的建国60周年邻里购物券支持计划于2026财年后失效之后。

    他指出：“（昇菘的）第二季度盈利（如预期般）保持强劲，这得益于新店开张和有利的销售组合。然而，增长已开始放缓，从第一季度的12%降至第二季度的11%。”

    因此，该分析师预计，由于建国60周年邻里购物券创造了高基数效应，下半年的增长可能会更急剧地放缓——可能降至中个位数区间。该购物券占2026年行业总销售额预估的4%。

    尽管如此，Chee 维持对该股的“持有”评级，保持其2026财年的远期盈利预测不变，并因新店贡献强于预期而将2027财年的盈利预期微调上调0.5%。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    他表示：“我们对2027财年净增五家新店的预测，已将建屋发展局 (建屋局) 若推进其重建发展计划，可能会导致额外一到两家店面关闭的可能性考虑在内。”

    “尽管如此，我们还是根据新开店面目前的良好业绩记录，略微上调了我们的收入和盈利预测，以反映其强于预期的表现。”

    该分析师还强调，该集团计划投资预算为5亿2000万新元建设一个新的配送中心，该中心预计于2029年底完工，旨在为至少120家门店提供支持。

    资本支出预计也将在2027年和2028年达到峰值，届时将产生该中心大部分的建筑和设备成本。

    他表示，随着时间的推移，该设施的规模和先进技术有望提高毛利率和运营效率，从而部分抵消更高的折旧负担。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Brokers' TakeSheng SiongSupermarketsSG60

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Great Eastern’s shares have delivered a total return of 150.5% since OCBC’s offer in May 2024. OCBC’s own shares have returned 135.4% during the same period, while the STI has returned 90.7%.

    Great Eastern’s big rally – activist investors can be crucial part of market ecosystem

    The hiring push comes as Singapore’s banks expand their wealth franchises across Asia.

    Singapore banks’ battle for wealth talent goes beyond private bankers

    Shopping at a Metro department store will soon be a thing of the past.

    Metro should abandon the retail business and focus on building condos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More