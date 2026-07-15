星展银行加大人工智能与招聘投入，目标到2030年资产管理规模达1万亿新元

该银行计划到2028年底前，增聘600名前线顾问和平台工程师。

星展银行集团执行官兼消费银行与财富管理部主管 Shee Tse Koon 表示，该银行在人工智能领域的投资已经开始显现成效。 图片来源：DBS

【新加坡】星展银行 (DBS) 的目标是到2030年，其零售和财富管理部门的资产管理规模 (AUM) 累计超过1万亿新元。为此，该行正加大在人工智能 (Artificial Intelligence)、合伙业务 (Partnership) 和区域扩张方面的投入，以抓住亚洲日益增长的财富机遇。

星展银行集团执行官兼消费银行与财富管理部主管 Shee Tse Koon 表示，为支持这一宏伟目标，这家东南亚最大的银行计划到2028年底前增聘600名前线顾问和平台工程师。

Shee 此前曾定下目标，到2026年底财富管理资产规模达到5000亿新元，该目标不包括零售业务部分。但截至第一季度，其资产管理规模已达4920亿新元，使该行有望在年中就突破这一目标。

在第一季度，约58%的财富管理资产被积极配置于投资产品中。

财富管理业务已是星展银行最大的收入来源之一。Shee 表示，该行的目标是通过服务其所谓的“全方位财富连续体”中的客户，即从大众市场到超高净值客户，“在每个细分市场都取得成功”。

Shee 在周二（7月14日）的媒体圆桌会议上表示：“我们看待整个财富业务的方式，不仅是关注资产管理规模的增长，更重要的是如何帮助客户积极配置这些资产、实现资产多元化，并为未来规划提供战略性建议。”

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人工智能投资初见成效

Shee 指出，该行在人工智能领域的投资——包括生成式和代理式人工智能——已经开始显现成效。

自去年以来，星展银行将姓名筛查时间缩短了75%，并将财富来源分析时间减少了20%。得益于此，截至2026年5月，该行新增的高净值和超高净值客户数量增加了20%。

为顾问提供的强化投资组合工具、更广泛的自助投资产品选择、面向大众市场客户的聊天机器人，以及覆盖全方位财富连续体的财富管理解决方案套件，这些举措也使得拥有多元化投资组合的客户总数增加了30%。

人工智能还有助于实现人工任务自动化和改善公司行动流程，使前线顾问与客户的面对面交流时间增加了10%。Shee 预计到2027年，这一提升幅度将翻倍。

特别是，面向大众市场和新兴富裕客户的 digiWealth 平台，截至2026年2月，已使得财富规划经理收到的理财规划相关咨询量同比增长了五倍，定期储蓄计划的采用率也上升了42%。

他说：“尽管我们非常重视数字化，但我们也认识到，在财富管理领域，某些情况下始终需要人的参与。没有两种产品是完全相同的，也没有两个客户是完全相同的，因此在某些事情上他们将需要人工建议。”

在招聘方面，Shee 指出，该行多年来持续招聘客户关系经理，推动了其业务增长，但人才“稀缺”不仅体现在前线人员方面，也包括技术、工程师和平台员工。

但在持续招聘的同时，星展银行也在对各职能部门的员工进行培训，以扩展其领域专长和人工智能知识。

他说：“这与我们过去推动数字化转型时所做的事情类似。我们培训了大量员工掌握数字化技能，然后是数据处理能力，现在我们正在对他们进行人工智能方面的培训。”

开拓新地域

星展银行也在寻求进入新的地域市场和客户群体。

方法之一是建立更多的生态系统合伙业务，类似于其与 Samsung Securities 签署的协议。

7月早些时候，星展银行与 Samsung Securities 签署了一份谅解备忘录 (Memorandum Of Understanding)，该协议将使前者得以进入韩国市场。Samsung Securities 的客户也将能够利用星展银行的财富管理解决方案。

Shee 表示，该行正在洽谈“相当数量”的其他类似合伙业务，不过他拒绝透露具体名称。

他指出，通过利用合作伙伴已有的客户基础，这些合伙业务将帮助星展银行加速进入其没有天然特许经营权的市场。

与此同时，该行希望深化其在现有市场的业务。

该行此前曾表示将增设18个财富管理中心，这些中心将分布在其核心市场，包括新加坡、香港、中国大陆、台湾、印度尼西亚和印度——Shee 称这些地区是“亚洲财富的生成地”。

招聘活动将覆盖这些核心市场以及其他主要司法管辖区，如迪拜和伦敦。

他说，其在新加坡和香港的中心——该行在这两地设有记账中心——也将有助于吸引国际财富流入，尤其是在财富正向该地区转移的背景下。

目前，星展银行的客户来自120个不同国家，其中亚洲客户居多。

Shee 指出，其财富管理业务已是业内“成本效益最高”的业务之一，成本收入比低于50%，股本回报率 (ROE) 为72%。作为对比，第一季度该行整体的成本收入比为39%，股本回报率为17%。

他说：“这确实证明了我们的增长不仅仅是资产管理规模的增长，而是一种非常基础广泛的增长。”