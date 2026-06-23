调查：DBS成为新加坡应届毕业生首选雇主

教育部排名第二，紧随其后的是Microsoft、Marina Bay Sands和Micron

尽管DBS是首选，但在新加坡毕业生最希望入职的百强企业榜单中，还有其他44家本地公司和公共部门机构上榜。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】GTI Media Singapore的一项年度调查显示，DBS银行是2026年新加坡应届毕业生最青睐的雇主。

GTI于周一（6月22日）表示，该调查于2025年6月至2026年4月期间进行，访问了来自新加坡22所高等教育机构的超过10500名学生和应届毕业生。

该公司专注于毕业生招聘、教育和雇主品牌建设。

除了学生和毕业生希望入职的最佳雇主外，该调查还询问了受访者关于求职过程、职业决策和期望薪资的问题。

在 DBS 之后，教育部排名第二，紧随其后的是Microsoft、Marina Bay Sands和Micron。AMD、JPMorgan、Mandai Wildlife Group、Mastercard以及新加坡科技研究局（Agency for Science, Technology and Research）也进入了前十名。

总体而言，共有45家新加坡本地公司和公共部门机构跻身百强榜单。

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毕业生表示，薪酬待遇是影响他们选择心仪雇主的首要因素，其次是良好的职业前景、工作保障、优秀的领导力和友善的同事。

毕业生对求职前景感到悲观

调查发现，七成受访者预计2026年找工作会很困难，这一比例高于前一年的65%。毕业生也预计将花费更长时间找工作，其中60%的人预计求职过程将持续三个月到一年。

调查发现，超过三分之一的受访者还预计在求职期间会申请超过40个职位。

对生活成本的担忧也仍然是首要问题，八成受访者非常担心凭应届毕业生的薪水难以负担在新加坡的生活开销，这一比例高于2025年的73%。

相应地，毕业生的期望薪资中位数也有所上涨，达到6万至7万新元的区间，高于2025年的5万至6万新元区间。

GTI董事经理Isaac Hee表示：“毕业生在评估工作机会时，毫不犹豫地公开表示薪资是首要考虑因素，这应该被视为一个信号，表明他们对于在当前就业市场中满足自身物质需求是多么地焦虑。”

近三分之二的毕业生也对人工智能的应用及其对他们理想职业的影响感到担忧，这一比例高于2025年的约一半。

Hee说：“好消息是，没有证据表明生成式AI能在任何有意义的层面上取代工作岗位。”他指出，麻省理工学院在2025年7月的一项研究发现，95%的企业人工智能试点项目未能带来可衡量的财务节省或利润提升。

超过三分之一的人还表示希望寻求海外职位，其中60%的受访者是受到新加坡以外更好的职业发展机会的驱动。

尽管存在这些担忧，但70%的受访者表示，道德和伦理问题在他们选择雇主时仍然扮演着“重要角色”。约69%的人也表示，希望感到自己的职业“能服务于超越自身的更广泛社会目标”。