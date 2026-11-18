此报告发布之际，新加坡正发生一系列网络安全事件，涉及Doctor Anywhere和M1等公司。

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【新加坡】身份安全公司Entrust的一份报告显示，2026年亚太地区的深度伪造攻击数量较前一年增长了116%，翻了一倍多。

这一增幅低于欧洲和美洲。欧洲的深度伪造攻击激增462%，美洲则录得2200%的惊人增幅。在这三个地区中，欧洲的深度伪造活动占比最大，亚太地区紧随其后。

全球范围内，深度伪造攻击同比增长165%，平均每三分钟就检测到一起。

这些数据发布于总部位于美国的Entrust周二（11月17日）发布的《2027年身份欺诈报告》。该报告分析了2025年9月至2026年9月期间，通过该公司遍布195个国家的系统处理的数百万次身份验证。相关数据已进行标准化处理，以消除客户和行业分布差异所造成的影响。

此报告发布之际，新加坡正发生一系列网络安全事件。近几周，医疗保健提供商Fullerton Health、Doctor Anywhere和Minmed Group、电信公司M1以及SPH Media等机构均报告了数据泄露或网络攻击事件。

报告发现，欺诈者正越来越多地使用人工智能来生成虚假的身份证件、照片和视频，以绕过安全系统。

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Entrust的高级欺诈专家经理Simon Horswell表示：“深度伪造工具正变得速度更快、更易于使用且功能更强大，这将提高其生成内容的质量和真实感。”

他警告称，一旦身份欺诈成功，犯罪分子便能访问账户和其他服务，这将使金融机构面临超出单笔欺诈交易范围的更大风险。

数字伪造在亚太地区普遍存在

在所研究的地区中，亚太地区已成为数字化程度最高的欺诈市场，数字伪造案件占所有证件欺诈案件的47%。

此类伪造通常涉及篡改真实身份证件的图像，而非制作实体伪造品。

Entrust认为，数字伪造的普遍存在，部分原因在于该地区广泛采用“移动优先”的数字注册流程，这让欺诈者有机会在证件图像送达验证系统前进行篡改。

然而，在亚太地区检测到的大多数证件欺诈技术水平相对较低，其中74%的案件被归类为易于检测。

其余26%的案件被归类为中等复杂程度的攻击，需要更先进的工具和更严格的审查才能识别。

在全球范围内，中等复杂程度的身份文件欺诈增加了近20倍，而高级身份文件欺诈则增长了268%。

Horswell说：“一个重要的趋势是，欺诈行为已经变得专业化。”

“欺诈者正在投资于更好的模板、被盗凭证和专业技能，以使攻击更具说服力。”

注入式攻击与社交工程攻击激增

除了深度伪造，该报告还强调了直接针对身份验证系统的攻击事件急剧增加。

2026年，全球注入式攻击的数量猛增224%，其增幅超过了深度伪造攻击。

这类攻击通过虚拟摄像头或设备模拟器，将欺诈性或被盗的图像和视频直接输入验证系统，从而绕过传统的摄像头捕捉流程。

Entrust表示，在数字身份验证被广泛使用的亚太地区，此类技术构成了日益增长的风险。

社交工程攻击也急剧增加，2026年增长了520%，两年内增长了75倍，是报告中认定的增长最快的攻击方式。

与依赖伪造文件的攻击不同，社交工程涉及操纵合法的账户持有人或员工，诱使他们使用自己的真实凭证来批准交易或完成安全检查。

Entrust首席执行官Tony Ball表示，企业组织需要在开户、认证、账户恢复和高风险交易等各个环节加强身份保护。

他表示：“欺诈行为已呈现专业化、多渠道的特点，并且越来越同时针对新旧两种账户。”