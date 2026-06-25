Del Monte Pacific 实现扭亏为盈，但仍面临5.89亿美元的净资本赤字

该公司公布第四季度盈利1000万美元，但因美国子公司破产，导致其流动负债超出流动资产7.87亿美元

业绩反映了在2025财年确认的一笔7.035亿美元减值损失，该损失与其美国子公司 Del Monte Food Holdings 有关。 图片来源：BLOOMBERG

【新加坡讯】罐头食品品牌 Del Monte Pacific 周四（6月25日）公布第四季度净利润为1010万美元，与去年同期亏损7.041亿美元的情况相比，实现了大幅扭亏为盈。

业绩大幅改善，主要是因为本期没有发生去年同期曾计提的一笔高达7.035亿美元的巨额减值损失。该笔减记是由于集团的美国子公司 Del Monte Food Holdings 在2025年申请了第11章破产保护。

这家在新加坡和菲律宾两地上市的集团周四在提交给交易所的公告中表示，此后已将该美国子公司脱离合并报表范围，从而使其合并负债减少了约15亿美元。

在截至4月30日的第四季度，该集团在所有细分市场的业务表现都更为强劲。

若不计入上一时期因印度股份互换交易产生的一笔4080万美元收益，净利润为1010万美元。

与此同时，总销售额增长11.4%至2.137亿美元，这得益于国际市场和菲律宾市场的销售增长。在菲律宾，营业额以比索计算增长了5.9%，以美元计算则增长了3.8%至7510万美元，反映出当地货币兑美元的疲软。

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全年来看，集团净利润为4840万美元，而去年同期则亏损7.96亿美元。销售额增长13.5%，达到8.961亿美元。

Del Monte Pacific 表示，尽管2026财年盈利能力增强，但由于2025财年底对其美国业务进行了7.035亿美元的减记，导致了负股东权益。截至今年4月30日，该集团的净资本赤字为5.89亿美元，流动负债超出流动资产7.87亿美元。

“由于集团处于负股东权益状况，无法宣布派发股息，”该公司表示。

另外，该集团表示，一家美国破产法庭于2月份批准了一项和解协议，并同意出售其美国子公司相关实体的几乎所有运营资产，这是第11章重组程序的一部分。该框架将解决 Del Monte Pacific 约12亿美元的债务问题。

该美国法庭于5月确认了重组计划，但“某些少数债权人”对该裁决提出上诉。

6月，该美国法庭驳回了上诉。一家美国地方法庭也表示，不太可能批准进一步的补救措施。Del Monte Pacific 表示，除非有更高级别的法院干预，否则重组预计将很快生效。

它补充说，预计不会从其在受影响实体中的股权中收回任何价值，这些股权此前已被完全减值并脱离合并报表。

这些程序预计也不会对先前披露的财务数据产生重大影响。

6月，Del Monte Pacific 的间接子公司通过一份认沽期权，完成了其在印度上市公司 Sundrop Brands 中剩余190万股股份的出售，获得约1410万美元的总收益。

该集团表示，这笔资金将用于支持集团的营运资金和偿还债务。

在公告发布前，Del Monte Pacific 的股价周四收盘持平于0.083新元。