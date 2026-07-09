新加坡交易所就7.87亿美元净流动负债发出警示后，Del Monte Pacific为其持续经营状况进行辩护

这家双重上市的罐头食品生产商表示，其经营业务仍然“基本稳健”

[新加坡] Del Monte Pacific 就其持续经营能力进行辩护，反驳了监管机构对其营运资本赤字和微薄现金储备的担忧。

在回应新加坡交易所 (SGX) 关于其2026财年业绩的质询时，这家双重上市的罐头食品生产商于周三（7月8日）表示，其经营业务仍然“基本稳健”，其流动性问题与资本结构有关，而非运营恶化。

该交易所曾指出，截至4月30日，Del Monte Pacific 存在5.899亿美元的净资本赤字，其流动负债超出流动资产达7.872亿美元。公司在2026财年末仅持有800万美元现金。

管理层认为，800万美元这一数字只是其营运资本周期的一个快照，并不能完全反映其流动性状况，并指出公司拥有可用的循环信贷额度。该公司指出，其当前的负债状况在很大程度上受到了4.527亿美元循环银行借款的影响，这些借款会持续进行续期。

为支撑其偿付能力的说法，董事会引用了其主要现金生成部门 Del Monte Philippines 的业绩。该子公司报告称，2026财年其营业利润跃升43%，达到1.536亿美元，而净利润则增长37%，至1.031亿美元。

债务问题迫在眉睫

尽管运营实现增长，但公司的债务偿还期限日益临近。Del Monte Pacific 正在与一名外部财务重组顾问合作，以敲定一项重组其债务的综合计划。

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虽然一家主要往来银行已正式豁免了公司的契约要求，有效期至2027年9月，但公司其他主要贷款方的豁免将于2026年9月或前后到期。

公司表示，与贷款方的讨论“正在积极进行中”，并补充说，交易对手方一直进行着建设性的接触，公司也未收到任何正式的加速还款或强制执行通知。

公司还借此次申报文件更新了其审计师就2025财年出具的无法表示意见审计报告相关情况。该审计问题源于其美国子公司 Del Monte Foods 财务数据的缺失，该子公司当时正处于第11章破产程序中。

随着该美国子公司于6月份脱离第11章破产保护，Del Monte Pacific 表示，公司目前正在向审计师提供必要的独立估值和明细表，以期基本解决这一问题。

由盛转衰

在2013年的鼎盛时期，Del Monte Pacific 的市值超过10亿新元。当时，其股价约为0.811新元，将其估值推至有记录以来的最高水平。

这一创纪录的估值，恰好出现在公司宣布以17亿美元收购美国 Del Monte Corporation 旗下消费食品业务之前。

当时，由于公司在菲律宾和亚洲市场的强劲表现，以及市场对全球 Del Monte 品牌统一的期待，投资者情绪高涨。

但为了给这次收购融资，公司随后背负了超过10亿美元的巨额债务。从那时起，高昂的利息支出、不断变化的消费习惯以及美国业务的减值损失等多重因素，导致其市值稳步下滑，降至目前约1.55亿新元的估值。