Deluge首次公开募股在新交所上市前获3.86倍认购

这家消防专家的公开发售部分获近12倍认购

Deluge首席执行官Lee Wai Wah表示，公司将有选择地寻求区域扩张机会，初期重点是马来西亚。 照片来源：《商业时报》，YEN MENG JIIN

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[新加坡] 消防专家Deluge Corporation于星期五（10月16日）在新加坡交易所（SGX）主板上市前，其首次公开募股（IPO）获得了3.86倍的认购。

Deluge于星期四（10月15日）表示，本次发行包括1560万股，每股0.60新元，其中1480万股分配给配售部分，80万股分配给公开发售部分。

公开发售部分获11.97倍认购，共收到327份有效申请，认购953万股。申请金额约达574万新元。

配售部分获3.42倍认购，吸引了5063万股的认购意向，价值约3040万新元。

该公司表示，投资者包括Lion Global Investors和UOB Asset Management。

另外，基石投资者以发行价认购了2340万股新股，总额约1400万新元。其中包括Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、HB Equity Partners和Whitefield Capital Management，以及数名个人投资者。

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本次发行和基石部分的所得款项总额约为2340万新元。在扣除327万新元的上市费用后，预计净收益约为2010万新元。

Deluge计划将所得款项用于投资基础设施、设备和运营能力，通过安装和生命周期服务寻求战略合伙业务，并加强其综合火灾探测平台。

执行董事兼集团首席执行官Lee Wai Wah表示，公司还将通过战略合伙业务和收购，专注于增加互补能力。

他补充道：“在新加坡以外，我们将有选择地寻求区域扩张机会，初期重点是马来西亚。”

截至9月16日，Deluge的订单额约为4.33亿新元。

根据发行价及其发行后1.45亿股的股本计算，公司上市后的市值将约为8700万新元。

其股票将于星期五上午9点开始在新交所主板交易，股票代码为9DC。