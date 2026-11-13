Deluge上市后首份业绩净利大增85.7%，并宣布派发中期股息

这家消防系统专业公司在下半年结束时的在手订单总额为4.406亿新元

集团首席执行官Lee Wai Wah表示，集团将专注于提升运营能力、项目执行力和可持续盈利能力。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】消防系统专业公司 Deluge Corporation 公布了自10月份在新加坡交易所（SGX）主板上市以来的首份财务业绩。截至9月30日的六个月里，公司净利润同比增长85.7%，达到800万新元。

集团还宣布派发首次中期股息，每股1.35新分，总额约200万新元，约占当期股东应占利润的四分之一。

Deluge于周五（11月13日）公布业绩时表示，2027财年上半年营收增长33.6%至6720万新元，高于去年同期的5030万新元。

毛利润增长35.8%至2130万新元，税前利润则从之前的460万新元增长113.4%至970万新元，翻了一倍多。

集团表示，业绩表现强劲，主要得益于进行中项目的收入确认增加，以及综合项目部门的项目利润率有所提高。

该部门的营收从去年同期的3170万新元增长54.9%至4910万新元。Deluge表示，得益于利润率通常较高的项目的收入确认增加，该部门的税前利润从120万新元增至900万新元。

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集团的整体毛利率从去年同期的31.2%上升至31.7%。

集团表示，由于维修工程的时间安排，其全生命周期服务部门的营收下降3.9%至1660万新元。该部门录得390万新元的税前利润。

产品分销部门的营收增长12.5%至160万新元，主要受当期客户需求增加的推动。

若不计在此期间确认的约94万新元的一次性首次公开募股费用，集团的调整后税后净利润将约为870万新元。

截至9月30日，Deluge的在手订单总额为4.406亿新元。集团表示，自1月份以来已获得价值1.292亿新元的新合同。

执行董事兼集团首席执行官Lee Wai Wah表示，集团将继续加强运营能力，同时专注于项目执行和可持续盈利能力。

他补充说：“在我们探索战略性收购和合伙业务之际，马来西亚也将是我们增长战略的重要组成部分。”

集团计划扩大在马来西亚的运营业务和设施，包括通过战略性收购、合资企业和合伙业务来补充其现有业务。

尽管盈利增加，但2027财年上半年的经营活动产生的净现金从去年同期的930万新元降至140万新元。

Deluge将这一下降主要归因于营运资金需求的增加，特别是在进行中的项目活动中，贸易及其他应收款项、向供应商支付的预付款以及合同资产均有所增加。

集团在此期间还录得510万新元的净现金流出，截至9月30日，其现金及现金等价物为890万新元。

公司预计，其主要市场的基础设施发展、工业活动和消防安全要求将继续支撑对消防系统及相关工程服务的需求。

然而，集团表示，竞争性招标条件、不断上涨的劳动力成本、材料价格波动以及项目执行风险可能会压缩其运营利润率和盈利能力。

董事会表示，如无意外情况，对集团未来12个月的前景持审慎乐观态度。

在业绩公布后，Deluge股价周五平收于0.61新元。