Deluge主板上市首日股价收高6.7%
这家消防专企的首次公开募股获3.86倍超额认购
- Deluge首席执行官Lee Wai Wah表示，此次上市将使公司能够承接更大型的项目，并抓住新加坡基础设施持续发展带来的机遇。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 消防专企Deluge Corporation于周五（10月16日）在新加坡交易所（SGX）主板上市，首日交易收盘时其股价上涨6.7%。此前，该公司的首次公开募股（IPO）获得了3.86倍的超额认购。
该股开盘报0.63新元，较0.60新元的发行价高出5%，盘中一度触及每股0.65新元的日内高点。
收盘价为0.64新元，使公司市值达到约9280万新元。
首个交易日约有873万股股票成交。
Deluge周四表示，此次首次公开募股以每股0.60新元的价格发售1560万股股票，其中包括1480万股配售股和80万股公开发售股。
公开发售部分获11.97倍超额认购，共收到327份有效申请，认购953万股股票。申请金额总计约574万新元。
配售部分获3.42倍超额认购，吸引了5063万股的认购意向，价值约3040万新元。投资者包括Lion Global Investors和UOB Asset Management。
此外，基石投资者以发行价认购了2340万股新股，总额约1400万新元。这些投资者包括Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、HB Equity Partners和Whitefield Capital Management，以及数名个人投资者。
此次首次公开募股和基石投资者部分共筹集了约2340万新元的总收益。扣除327万新元的上市费用后，Deluge预计净收益约为2010万新元。
该公司计划将所得款项用于业务扩张和补充营运资金、加强运营能力，以及寻求战略合伙业务、收购、合资和区域扩张。
Deluge的执行董事兼集团首席执行官Lee Wai Wah表示：“我们的上市提供了一个更强大的平台，使我们能够承接更大型的项目，并抓住新加坡基础设施持续发展带来的机遇。”
“我们计划利用我们的经验来扩大项目组合，同时随着我们已安装设备基础的增加，扩展我们的检查、测试、维护和升级服务。”
截至9月16日，Deluge的订单总额约为4亿3304万新元，预计主要在未来四个财年内完成。
该公司成立于1983年，为医院、机场、教育机构和购物中心等关键基础设施提供火灾探测和防护系统。
其铁路相关合同包括跨岛线、登加和樟宜东车厂，以及连接新加坡和柔佛州新山的快速过境系统（Rapid Transit System Link）项目。
Deluge在新加坡交易所主板上市，股票代码为9DC。
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