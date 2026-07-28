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牛奶国际上半年持续经营业务基础利润增长44%至1.17亿美元

宣布派发上半年中期股息每股0.0620美元

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Deon Loke

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Published Tue, Jul 28, 2026 · 08:25 PM
    • 该公司当期基础每股盈利为0.0869美元，较去年同期的0.0779美元增长12%。
    • 该公司当期基础每股盈利为0.0869美元，较去年同期的0.0779美元增长12%。 图片来源：DFI RETAIL GROUP

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    [新加坡] 牛奶国际 (DFI Retail Group) 公布，得益于经营业绩改善和融资成本下降，其截至2026年6月30日的上半年持续经营业务归属于股东的基础利润上涨44%，达到1.17亿美元。

    该公司在周二（7月28日）的业务更新报告中表示，该数据不包括剥离新加坡食品业务、出售Robinsons Retail少数股权以及关闭中国大陆万宁（Mannings China）业务所带来的影响。

    若计入业务剥离和关闭中国大陆万宁业务的影响，基础利润则同比增长11%。

    该期间的基础每股盈利为0.0869美元，较去年同期的0.0779美元增长12%。

    上半年，子公司总收入同比下降6%，从去年同期的44亿美元降至41亿美元。按持续经营业务计算，基础子公司收入增长了4%。包括联营公司在内的总收入为56亿美元，在排除业务剥离影响后，增长约4%。

    持续经营业务的营业利润——不包括出售新加坡食品业务和关闭中国大陆万宁业务的影响——上半年同比增长14%。

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    牛奶国际首席执行官Scott Price表示，这一业绩“得益于健康与美容业务的持续增长势头，以及便利店和家居业务的强劲复苏”。

    公司宣布派发上半年中期股息每股0.0620美元，较去年同期的0.0350美元增长77%。

    股息将于2026年10月14日支付。

    按业务板块划分，来自持续经营业务的健康与美容部门销售额增长8%，至14亿美元；便利店业务销售额增长4%，至12亿美元。

    持续经营业务的食品板块销售额为11亿美元，同比增长1%；家居业务销售额增长4%，至3.398亿美元。

    在业绩发布前，牛奶国际股价周二收于3.52美元，上涨0.03美元，涨幅为0.9%。

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