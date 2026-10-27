因第三季度基础盈利增长 DFI零售集团股价上涨5%

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该集团承诺，将股息支付率从2026财年的70%提高至2027财年的80%

第三季度，DFI宣布将接手其联营公司美心 (Maxim's) 在星巴克 (Starbucks) 特许经营业务中的现有权益，分析师对此举持积极看法。 图片来源：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] DFI零售集团 的股价于周二（10月27日）上午上涨5.6%，此前该零售商公布，其截至9月30日的第三季度基础盈利同比增长了17%。

DFI股价以3.40美元开盘，随后在上午9时43分升至3.57美元，较前一个交易日3.38美元的收盘价上涨了5.6%。

该股当日收盘报3.55美元，上涨0.17美元，涨幅为5%，成交量为260万股。

此轮上涨延续了DFI自10月初以来的股价上行趋势，也是在该公司公布了积极的第三季度业绩之后。

DFI将其全年基础盈利指引上调至2.95亿美元至3.05亿美元之间。该指引区间的下限高于之前预测的2.85亿美元。

该集团还承诺，将股息支付率从2026财年的70%提高至2027财年的80%。

在该季度，DFI宣布将接手其餐饮联营公司美心 (Maxim's) 在星巴克 (Starbucks) 特许经营业务中的现有权益，分析师普遍看好此举。

星展集团研究部 (DBS Group Research) 和银河-联昌国际 (CGS International) 等研究机构仍然看好这家企业集团。

银河-联昌国际 (CGSI) 维持对DFI的“增持”评级，目标价为5.50美元；星展集团研究部则重申对该股的“买入”评级，目标价维持在4.50美元不变。