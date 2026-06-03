英国品牌Holland & Barrett重返新加坡 DFI旗下Guardian门店上架其产品系列

这家英国健康与保健品牌于2025年3月退出新加坡市场

DFI是Guardian在新加坡的运营商，它将成为Holland & Barrett在多个亚洲市场的分销合作伙伴。 照片：商业时报资料

【新加坡】随着英国健康与保健品牌Holland & Barrett（简称H&B）通过与 DFI Retail Group 建立合伙业务重返新加坡，近60款H&B产品已于6月在15家Guardian新加坡门店、其网站和应用程序上架。

到本月底，这些产品将在超过50家Guardian门店内销售。

双方在周三（6月3日）的签约仪式上宣布了一项多年期合伙业务，旨在扩大亚洲市场预防性健康与保健解决方案的覆盖范围。

根据协议，DFI将成为H&B在多个亚洲市场的分销合作伙伴。 该合作已从新加坡（DFI在此运营Guardian）开始，并将于今年第四季度在香港的Mannings推出。

这家英国健康与保健品牌于2025年3月撤出新加坡，因其特许经营合作伙伴因财务负债进入清算程序，关闭了全部12家门店。

H&B国际董事总经理Gordon Farquhar表示，当时的门店关闭对H&B来说是“一个很好的教训”，公司此后已转向“与一个强大、稳定且值得信赖的合作伙伴采用不同的模式”。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

双方将销售“以科学为主导的保健产品”，其中近70%的产品是首次在新加坡市场亮相。

这些产品包括H&B的维生素、补充剂以及针对全面健康、睡眠质量、女性健康和抗衰老等需求的产品。

该集团健康与美容业务首席执行官Andrew Wong表示，所提供的产品是基于DFI通过广泛的消费者研究所获得的对本地市场的深入了解而精选的。

DFI还将在Guardian和Mannings提供专业的店内咨询和科技赋能的健康服务，包括由人工智能驱动的皮肤和头皮评估。

Wong补充说，集团的目标是在未来几年内，在四分之一的门店内提供这些科技赋能服务，以帮助顾客了解自身的健康状况并挑选合适的产品。

在此次合作下，DFI未来几年将拥有H&B产品在更广泛区域的分销权。

除新加坡和香港外，该集团还在马来西亚、印度尼西亚、越南和文莱经营Guardian门店，并在澳门经营Mannings。（*见修订说明）

*修订说明： 本文早前版本称DFI Retail Group在柬埔寨经营Guardian。事实并非如此。文章已修改以反映这一情况。