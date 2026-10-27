Digital Core Reit发布2027年指引，预计每单位派息增长约17%；前九个月可分配收入下滑1.1%
营收同比增长1.6%至1.345亿美元，去年同期为1.324亿美元
- Digital Core Reit拥有11个数据中心，其中包括位于日本大阪的一处设施。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Digital Core房地产投资信托（简称：产托）管理方预计，其2027年的每单位派息（DPU）将增至0.0415美元至0.0425美元之间。
其首席执行官 John Stewart 在周二（10月27日）的财报电话会议上指出，按中间值计算，这比其目前0.036美元的每单位派息高出约17%。
这是该纯数据中心产托首次就其每单位派息发布正式的前瞻性指引。
Stewart表示，推动每单位派息增长的因素包括Linton Hall租约的启动，该设施将从12月开始其为期十年的租约，以及与Digital Realty进行管理方资产互换所带来的全年贡献。
他指出，Linton Hall设施自前租户于2025年6月迁出后一直处于空置状态，目前正“按计划、按预算”进行，即将投入运营。
除了每单位派息指引外，该产托管理方还预计2027年的现金租金复归率将实现正的中个位数增长。
Digital Core Reit还预计，其投资组合的出租率将在当前值上下浮动约50个基点。此外，该产托预测平均利率将在3.25%至3.75%之间。
在此指引发布之前，该产托提出了一项重大的投资组合重组计划，标志着其进入新加坡市场，并在剥离三项北美资产的同时，扩大了在日本的业务版图。
该产托的管理方当时指出，出售其位于洛杉矶、多伦多和北弗吉尼亚州设施的权益，预计将产生约3.159亿美元的总收益。
管理方当时表示，收购新加坡和大阪数据中心的部分权益，预计总投资额约为1.76亿美元。
因贡献缺失，前九个月业绩下滑
截至9月30日的前九个月，该产托的可分配收入从去年同期的3520万美元下降1.1%至3480万美元。
管理方在周二（10月27日）向交易所提交的公告中表示，营收同比增长1.6%，从1.324亿美元增至1.345亿美元。
这家纯数据中心产托的净房地产收入（NPI）为6480万美元，较之前的6770万美元下降了4.3%。
Stewart将净房地产收入的下降归因于Linton Hall设施贡献的缺失。
他补充说，Linton Hall在2025年为净房地产收入贡献了六个月，而在2026年则没有任何贡献。
截至9月30日，该产托拥有11个数据中心，管理资产规模达19亿美元，其中65%位于北美，24%位于德国，11%位于日本。
投资组合的加权平均租赁期限（Wale）为四年，而在用投资组合的出租率为97%。
在投资组合调整完成后——Stewart预计此项调整将在第四季度完成——该产托的备考管理资产规模将小幅降至18亿美元，其中52%的资产位于北美，26%位于德国，18%位于日本，4%位于新加坡。
此外，该产托旗下的数据中心数量将降至10个，加权平均租赁期限将延长至五年，出租率将达到99%。
单位持有人已在10月22日的特别股东大会上批准了该交易，获得了99.92%的赞成票。
在公告发布前，Digital Core Reit的单位价格周二收盘报0.44美元，无变动。
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