董事增持活动遍及成熟及新上市公司

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超过30只第一上市股票提交了70多份董事权益和主要股东持股披露

[新加坡] 截至6月25日的五个交易日里，董事和首席执行官（CEO）的活动依然活跃，增持方式包括渐进式增持和多次场内交易。包括 Soon Hock Enterprise 在内的公司录得主要股东持股的进一步增加，而JustCo Holdings和UltraGreen.ai在此期间也出现多次市场买入，反映出管理层对成熟及新上市公司的持续参与。

在这五个交易日里，超过30只第一上市股票提交了70多份董事权益和主要股东持股披露。董事或CEO申报了21笔收购和5笔处置，而主要股东则录得6笔收购和2笔处置。这包括为 Aspial Lifestyle 、 Duty Free International 、 JustCo Holdings 、 KIN Global 、 Marco Polo Marine 、 Nera Telecommunications 、 Singapore Shipping Corporation 、Soon Hock Enterprise Holding、 Stamford Land Corporation 、 The Assembly Place Holdings 以及 Ultragreen.ai 提交的CEO或董事收购文件。

截至6月25日收盘的五个交易日里，28家第一上市公司也进行了股票回购，总代价为7900万新元。 Singtel 再次领跑回购榜，根据其20亿新元的价值实现股票回购计划，以每股4.34新元的平均价格回购了880万股股票。

Soon Hock Enterprise：执行主席扩大控股权

6月23日至25日期间，在物流与运输管理行业拥有超过50年经验的执行主席Tan Yeow Khoon，通过市场交易共收购了2,033,000股股票，总代价为1,313,869新元。其直接权益从72.69%增至73.32%。他因配偶持股而拥有的1.24%间接权益保持不变。

Aspial Lifestyle：主席于融资后增持股份

6月19日至25日期间，非执行主席Koh Wee Seng通过市场交易共收购了1,850,000股股票，总代价为650,596新元，使其直接权益从9.86%增至9.88%。

他所持有的65.72%的间接权益保持不变。6月16日，该公司以每股0.402新元的发行价发行了61,709,489股优先发售股票。Aspial Lifestyle经营一个综合性的珠宝零售和资产支持贷款平台，业务范围涵盖典当、有抵押贷款以及珠宝和黄金产品的销售。

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5月4日，Aspial Lifestyle启动了约8480万新元的股权融资，私募配售的股票于5月25日上市，优先发售的股票则在5月28日至6月8日的发售期结束后，于6月17日上市。

UltraGreen.ai：CEO加快买入力度

6月23日至24日，首席执行官（CEO）Ravinder Sajwan通过市场交易共收购了390,405股股票，总代价为525,549美元，使其直接权益从0.01%增至0.04%。

他所持有的61.97%的间接权益保持不变。该间接权益来自IR Investments LP和Renew Group等实体所持有的股份。

本周，UltraGreen.ai也继续在美元和新元双柜台回购股票。

JustCo Holdings：CEO在六月份的交易中持续增持

6月23日，执行主席兼CEO Kong Wan Sing通过市场交易，以每股0.54新元的平均价格收购了300,000股股票，总代价为162,000新元，使其直接权益从交易前的0.19%增至0.25%。在6月3日至10日期间，他以每股0.67新元的平均价格收购了600,000股股票。

此外，他还持有18.33%的间接权益，与交易前持平。该间接权益来自其配偶及Sing Long Investments所持有的股份。这家总部位于新加坡的灵活办公空间供应商，在亚太区主要城市运营着一个技术赋能的共享办公和办公室解决方案网络，为初创企业、中小企业和跨国公司提供服务。

The Assembly Place：CEO与董事增持仓位

6月19日至23日，负责集团运营、企业战略和资产管理的执行董事兼CEO Eugene Lim Yingjie，通过一笔市场交易以22,600新元的价格收购了100,000股股票，其直接权益维持在25%。

6月23日，拥有超过20年资本市场经验的首席独立董事Lim Wah Fong，通过市场交易以19,980新元的价格收购了88,800股股票，使其直接权益从0.03%增至0.05%。

Ow Chio Kiat：增持Stamford Land和SSC股份

6月17日至22日，执行主席Ow Chio Kiat通过市场交易，收购了Stamford Land Corporation和Singapore Shipping Corporation两家公司的股票。他以每股约0.48新元的平均价格收购了246,100股Stamford Land Corporation的股票，使其直接权益从交易前的42.27%增至42.29%。

同期，他以每股约0.30新元的平均价格收购了125,000股Singapore Shipping Corporation的股票，直接权益从41.71%增至41.74%。交易后，他在这两家公司的间接权益保持不变。

Marco Polo Marine：CEO在战略转型中增持仓位

6月19日，CEO Sean Lee Yun Feng通过市场交易，以每股0.14新元的平均价格收购了400,000股股票，总代价为56,000新元，使其直接权益从交易前的0.35%增至0.36%。此外，他还持有4.25%的间接权益，与交易前持平。

5月15日，一份Maybank研究报告指出，该集团正向台湾的海上风电业务转型，以抓住区域内对可再生海事服务不断扩大的需求。同时，其计划中的船厂反向收购将提供一个独立的上市平台，以扩展增长更快的造船业务板块，并更有效地获取资金。

KIN Global：CEO于上市后增持股份

6月19日，在活动与体验创造领域拥有超过20年经验的执行董事兼CEO Vincent Chai，通过市场交易以10,450新元的价格收购了50,000股股票，使其直接权益从17.36%增至17.39%。

KIN Global是一家总部位于新加坡的体育赛事管理和体验式设计集团，提供端到端的活动交付与管理服务，并为体育基础设施、景点和大型体验式项目提供设计和建造解决方案。

Lum Chang Creations：配股使董事与增长周期保持一致

Lum Chang Creations于6月18日签订了一项配售协议，将以每股0.759新元的价格配售最多3500万股股票。公司将筹集高达1140万新元的资金，同时现有股东也会进行二次减持。

此次活动前，公司经历了强劲的经营势头。在截至3月31日的2026财年前九个月，其收入达到7190万新元。截至4月30日，订单总额约为1.44亿新元，高于12月31日的1.32亿新元。

此次配售旨在扩大股东基础，并支持拟议的转主板计划。这是一系列更广泛企业行动的一部分，其中包括卖方减持和红股发行，以扩大公众持股量和增强流动性，同时为收购、合伙业务和区域扩张提供资金，从而强化一项以洗牙运营和深化投资者渠道为中心的战略。

在6月18日宣布配售的同时，包括Yap Lay Hoon、Lim Ho Heng和Clarence Yeo在内的董事披露了他们参与了此次活动。Yeo获配500,000股（379,500新元）；Yap Lay Hoon获配68,900股（52,295新元）；Lim Ho Heng获配10,000股（7,590新元），这些股份都是作为配售的一部分从现有股东处购得。

该集团还报告其2026财年上半年净利润增长了104%，并已获得从凯利板转至主板的原则性批准，同时于2月27日被纳入MSCI全球微型股指数——新加坡指数。今年5月，Tickrs指出公司正转向利润率驱动的盈利模式，其盈利能力日益受到高价值装修工程贡献的支撑

本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。