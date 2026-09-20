公司董事持续买入股票 新电信和吉宝引领股票回购

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公司董事或总裁呈报18起收购和6起脱售；大股东呈报9起收购和8起脱售

在截至9月17日的五个交易日里，28家主要上市公司进行了股票回购，总额达1.01亿新元。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】从9月11日至9月17日的五个交易日里，近40只主要上市公司提交了75份关于董事权益和主要股权的申报文件。

其中，公司董事或总裁呈报了18起收购和6起脱售，而大股东则呈报了9起收购和8起脱售。

这包括 All-Link Air & Sea 、 A-Sonic Aerospace 、 武吉森巴旺 (Bukit Sembawang Estates) 、 Duty Free International 、 Foundation Healthcare Holdings 、 Frencken Group 、 国浩房地产 (GuocoLand) 、 和美置地 (Ho Bee Land) 、 Lincotrade & Associates Holdings 、 Luminor Financial Holdings 、 Metrocon Holdings 、 Nera Telecommunications 、 Skylink Holdings 和 TrickleStar 等公司提交的总裁或董事收购文件。

股票回购

此外，在这五个交易日里，共有28家主要上市公司进行了股票回购，总额达1.01亿新元，其中以 新电信 (Singtel) 和 吉宝 (Keppel) 的回购额最高。

All-Link公布2026财年上半年业绩后 执行董事增持股份

9月14日，All-Link执行董事Tang Ying在公开市场上以120万新元（约合每股0.53新元）收购了230万股公司股票。此次收购使她的直接持股比例从之前的56.42%增至57.94%。

Tang于2022年6月被任命为董事，并于2026年6月改任为执行董事。All-Link于8月5日在新加坡交易所（SGX）主板上市，是一家总部位于本地的区域物流解决方案提供商，专注于在亚细安地区提供货运代理和跨境物流服务，业务遍及新加坡、马来西亚和菲律宾。

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9月11日，All-Link公布其2026财年上半年业绩，营收同比增长38.2%至4010万美元。这主要得益于业务量的内生性增长，以及自2025年8月收购MF Logistics的货运代理业务后，马来西亚业务首次贡献了完整的六个月业绩。

毛利润增长28%至460万美元，但税后利润下降21.4%至240万美元，主要原因是一笔100万美元的非经常性首次公开募股费用。剔除这笔费用后，调整后的税后利润增长11.6%至340万美元。在此期间，马来西亚业务贡献了280万美元的外部收入。

Amova对Frencken的持股比例超过8%

9月14日，Amova Asset Management以约120万新元收购了50万股Frencken股票，将其在Frencken的间接持股比例从7.99%提高至8.09%。对Amova Asset Management拥有控股权的三井住友信托集团 (Sumitomo Mitsui Trust Group) 也呈报了相同的间接持股比例。

此次增持是Amova Asset Management关联实体一系列增持行动的延续。该公司于今年3月首次成为大股东，当时其持股比例超过5%，随后在6月和8月分别突破了6%和7%的门槛。

另外，9月15日，Frencken非执行兼非独立主席Gooi Soon Chai在公开市场上以23.5万新元（即每股2.35新元）收购了10万股股票。此次收购使他的直接持股比例从之前的1.69%增至1.71%，总持股比例则从21.48%增至21.5%。

9月3日，Frencken完成了一项总值1亿新元的私募配售，以每股2.2687新元的价格发行了4408万股新股。参与认购的机构投资者中包括Amova Asset Management Asia。

Frencken表示，募集资金将主要用于业务扩张、战略投资、并购、合资和战略联盟，以期在年收入突破10亿新元大关后继续实现增长。

和美置地主席继续增持

9月11日和16日，主席Chua Thian Poh通过Ho Bee Holdings在公开市场上的收购，增加了其在和美置地的间接权益。9月11日，Ho Bee Holdings以44万7818新元（意味着平均每股约2.03新元）收购了22万零600股。9月16日，该公司再以30万3000新元（即每股2.02新元）收购了15万股。

这些收购使Chua的间接权益从76.1%增加到76.15%。

A-Sonic宣布渐进式股息政策后 公司主席兼总裁增持股份

9月11日，A-Sonic Aerospace主席兼总裁Janet Tan在公开市场上以18万6291新元（即每股0.55876新元）收购了33万3400股股票。此次收购使她的直接持股比例从之前的67.07%增至67.4%。

8月11日，A-Sonic Aerospace宣布了一项渐进式股息政策，计划在无不可预见的情况下，将不少于20%的归属于公司股东的综合税后利润（不包括非控制性权益）用于分红。该政策自2026财年起生效，旨在平衡可持续的股东回报与公司未来增长机会所需的财务灵活性。

武吉森巴旺集团强化价值创造论述 董事增持股份

9月9日至10日期间，武吉森巴旺非执行董事Lee Chien Shih在公开市场上以总计11万6061新元的价格收购了2万6400股股票。其中，9月9日购入1万3100股，9月10日购入1万3300股。这使他的直接持股从55万8500股增加到58万4900股，占公司已发行股本的比例从之前的0.216%上升至0.226%。

Lee于1999年10月被任命为董事会成员，并担任提名委员会、薪酬委员会和项目发展委员会的成员。

他也是利华橡胶 (Lee Rubber Company)、Lee Latex、新加坡李氏基金和马来亚李氏基金的董事。武吉森巴旺是一家新加坡房地产开发商，其投资组合涵盖有地住宅、私人住宅开发项目和服务式公寓。

此次股票收购前，武吉森巴旺公布其2026财年税后利润增长13%至1.286亿新元，每股盈利增长14%至0.50新元，净资产收益率从7.18%提高至7.7%。

股东批准了每股0.04新元的终期股息和每股0.18新元的特别股息，而2025财年的终期股息和特别股息分别为0.04新元和0.16新元。

2026财年的年度股东大会（AGM）材料更详细地阐述了该集团的价值创造杠杆。

管理层预计，现有的土地库存将在未来四到五年内逐步开发，主要建筑合同已经批出。公司采取分阶段推出项目的策略，旨在优化开发周期内的销售势头和定价，而非通过激进的定价策略来加速销售。未来的土地收购将继续保持纪律性和选择性，优先考虑地理位置优越、有自住业主需求支持的地块，以及能提供具吸引力的风险调整后回报的机会。

与2025财年股东大会材料中阐述的项目推出、定价和财务稳定性方针相比，2026财年披露的信息更清晰地将土地转换、开发时机、定价纪律、流动性和股东回报联系起来。

管理层解释称，土地增值费的支付释放了其剩余有地住宅土地库存的开发潜力，而开发资金将来自现金、分阶段销售回款和项目贷款。

管理层还阐明了为何目前财务灵活性优先于股票回购，同时保留了随着土地库存的开发和利润的产生而提高股息的空间。这让投资者更清楚地了解资产优化、财务优化、价值释放和资本回报如何融入集团的发展模式中。

Metrocon在凯利板首次亮相后 董事收购公司股份

9月15日，Metrocon的非执行兼非独立董事Charlotte Tay在公开市场上以9万3000新元（约合每股0.233新元）收购了40万股股票。此次收购使她首次直接持有公司0.23%的股份。

此次收购发生在Metrocon完成对前惠胜置地 (Hatten Land) 的反向收购后，于凯利板开始交易的当天。在7月22日举行的特别股东大会上，股东们批准了对Metrocon的拟议收购、发行对价股份、将核心业务变更为建筑业、任命新董事会以及将公司名称更改为Metrocon的议案。

在交易首日，Metrocon开盘报每股0.23新元，盘中最高触及0.295新元，收盘报0.235新元，较其0.20新元的配售价高出17.5%，成交量约850万股。截至6月30日，该集团的订单总额约为8530万新元，并已在新加坡完成了40多个项目。

达成Opto-Pharm收购协议后 Lincotrade总裁和执行主席购入股票

9月16日至17日期间，Lincotrade & Associates总裁Jackie Soh和执行主席Tan Kok Heng在公开市场上以总计3万2992新元的价格收购了12万2800股股票。

9月16日，Soh以2万6117新元（即每股0.26705新元）收购了9万7800股，将其直接持股比例从之前的25.17%提高至25.23%。9月17日，Tan博士以6875新元（即每股0.275新元）收购了2万5000股，将其直接持股从24万5800股增加到27万零800股，占公司已发行股本的比例从之前的0.14%提高至0.15%。两人均未披露间接权益。

此次股票收购前，Lincotrade & Associates于9月15日宣布，其间接持股60%的子公司Linc-A已达成协议，以1430万新元收购Opto-Pharm的100%股权，该交易尚待批准。

Opto-Pharm生产和分销眼科药物及其他制药溶液，并持有位于大士12道11号和13号的裕廊集团 (JTC) 租赁地契房产，毗邻集团现有的位于大士12道5号的设施。

收购价格较目标集团截至6月30日的1550万新元有形资产净值折让7.52%。该集团成立于1991年，为商业、住宅和示范单位项目提供室内装修、加建和改建工程以及其他建筑施工服务。

本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research