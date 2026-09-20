公司董事持续买入股票 新电信和吉宝引领股票回购
公司董事或总裁呈报18起收购和6起脱售；大股东呈报9起收购和8起脱售
- 在截至9月17日的五个交易日里，28家主要上市公司进行了股票回购，总额达1.01亿新元。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】从9月11日至9月17日的五个交易日里，近40只主要上市公司提交了75份关于董事权益和主要股权的申报文件。
其中，公司董事或总裁呈报了18起收购和6起脱售，而大股东则呈报了9起收购和8起脱售。
这包括 All-Link Air & Sea 、 A-Sonic Aerospace 、 武吉森巴旺 (Bukit Sembawang Estates) 、 Duty Free International 、 Foundation Healthcare Holdings 、 Frencken Group 、 国浩房地产 (GuocoLand) 、 和美置地 (Ho Bee Land) 、 Lincotrade & Associates Holdings 、 Luminor Financial Holdings 、 Metrocon Holdings 、 Nera Telecommunications 、 Skylink Holdings 和 TrickleStar 等公司提交的总裁或董事收购文件。
股票回购
此外，在这五个交易日里，共有28家主要上市公司进行了股票回购，总额达1.01亿新元，其中以 新电信 (Singtel) 和 吉宝 (Keppel) 的回购额最高。
All-Link公布2026财年上半年业绩后 执行董事增持股份
9月14日，All-Link执行董事Tang Ying在公开市场上以120万新元（约合每股0.53新元）收购了230万股公司股票。此次收购使她的直接持股比例从之前的56.42%增至57.94%。
Tang于2022年6月被任命为董事，并于2026年6月改任为执行董事。All-Link于8月5日在新加坡交易所（SGX）主板上市，是一家总部位于本地的区域物流解决方案提供商，专注于在亚细安地区提供货运代理和跨境物流服务，业务遍及新加坡、马来西亚和菲律宾。
9月11日，All-Link公布其2026财年上半年业绩，营收同比增长38.2%至4010万美元。这主要得益于业务量的内生性增长，以及自2025年8月收购MF Logistics的货运代理业务后，马来西亚业务首次贡献了完整的六个月业绩。
毛利润增长28%至460万美元，但税后利润下降21.4%至240万美元，主要原因是一笔100万美元的非经常性首次公开募股费用。剔除这笔费用后，调整后的税后利润增长11.6%至340万美元。在此期间，马来西亚业务贡献了280万美元的外部收入。
Amova对Frencken的持股比例超过8%
9月14日，Amova Asset Management以约120万新元收购了50万股Frencken股票，将其在Frencken的间接持股比例从7.99%提高至8.09%。对Amova Asset Management拥有控股权的三井住友信托集团 (Sumitomo Mitsui Trust Group) 也呈报了相同的间接持股比例。
此次增持是Amova Asset Management关联实体一系列增持行动的延续。该公司于今年3月首次成为大股东，当时其持股比例超过5%，随后在6月和8月分别突破了6%和7%的门槛。
另外，9月15日，Frencken非执行兼非独立主席Gooi Soon Chai在公开市场上以23.5万新元（即每股2.35新元）收购了10万股股票。此次收购使他的直接持股比例从之前的1.69%增至1.71%，总持股比例则从21.48%增至21.5%。
9月3日，Frencken完成了一项总值1亿新元的私募配售，以每股2.2687新元的价格发行了4408万股新股。参与认购的机构投资者中包括Amova Asset Management Asia。
Frencken表示，募集资金将主要用于业务扩张、战略投资、并购、合资和战略联盟，以期在年收入突破10亿新元大关后继续实现增长。
和美置地主席继续增持
9月11日和16日，主席Chua Thian Poh通过Ho Bee Holdings在公开市场上的收购，增加了其在和美置地的间接权益。9月11日，Ho Bee Holdings以44万7818新元（意味着平均每股约2.03新元）收购了22万零600股。9月16日，该公司再以30万3000新元（即每股2.02新元）收购了15万股。
这些收购使Chua的间接权益从76.1%增加到76.15%。
A-Sonic宣布渐进式股息政策后 公司主席兼总裁增持股份
9月11日，A-Sonic Aerospace主席兼总裁Janet Tan在公开市场上以18万6291新元（即每股0.55876新元）收购了33万3400股股票。此次收购使她的直接持股比例从之前的67.07%增至67.4%。
8月11日，A-Sonic Aerospace宣布了一项渐进式股息政策，计划在无不可预见的情况下，将不少于20%的归属于公司股东的综合税后利润（不包括非控制性权益）用于分红。该政策自2026财年起生效，旨在平衡可持续的股东回报与公司未来增长机会所需的财务灵活性。
武吉森巴旺集团强化价值创造论述 董事增持股份
9月9日至10日期间，武吉森巴旺非执行董事Lee Chien Shih在公开市场上以总计11万6061新元的价格收购了2万6400股股票。其中，9月9日购入1万3100股，9月10日购入1万3300股。这使他的直接持股从55万8500股增加到58万4900股，占公司已发行股本的比例从之前的0.216%上升至0.226%。
Lee于1999年10月被任命为董事会成员，并担任提名委员会、薪酬委员会和项目发展委员会的成员。
他也是利华橡胶 (Lee Rubber Company)、Lee Latex、新加坡李氏基金和马来亚李氏基金的董事。武吉森巴旺是一家新加坡房地产开发商，其投资组合涵盖有地住宅、私人住宅开发项目和服务式公寓。
此次股票收购前，武吉森巴旺公布其2026财年税后利润增长13%至1.286亿新元，每股盈利增长14%至0.50新元，净资产收益率从7.18%提高至7.7%。
股东批准了每股0.04新元的终期股息和每股0.18新元的特别股息，而2025财年的终期股息和特别股息分别为0.04新元和0.16新元。
2026财年的年度股东大会（AGM）材料更详细地阐述了该集团的价值创造杠杆。
管理层预计，现有的土地库存将在未来四到五年内逐步开发，主要建筑合同已经批出。公司采取分阶段推出项目的策略，旨在优化开发周期内的销售势头和定价，而非通过激进的定价策略来加速销售。未来的土地收购将继续保持纪律性和选择性，优先考虑地理位置优越、有自住业主需求支持的地块，以及能提供具吸引力的风险调整后回报的机会。
与2025财年股东大会材料中阐述的项目推出、定价和财务稳定性方针相比，2026财年披露的信息更清晰地将土地转换、开发时机、定价纪律、流动性和股东回报联系起来。
管理层解释称，土地增值费的支付释放了其剩余有地住宅土地库存的开发潜力，而开发资金将来自现金、分阶段销售回款和项目贷款。
管理层还阐明了为何目前财务灵活性优先于股票回购，同时保留了随着土地库存的开发和利润的产生而提高股息的空间。这让投资者更清楚地了解资产优化、财务优化、价值释放和资本回报如何融入集团的发展模式中。
Metrocon在凯利板首次亮相后 董事收购公司股份
9月15日，Metrocon的非执行兼非独立董事Charlotte Tay在公开市场上以9万3000新元（约合每股0.233新元）收购了40万股股票。此次收购使她首次直接持有公司0.23%的股份。
此次收购发生在Metrocon完成对前惠胜置地 (Hatten Land) 的反向收购后，于凯利板开始交易的当天。在7月22日举行的特别股东大会上，股东们批准了对Metrocon的拟议收购、发行对价股份、将核心业务变更为建筑业、任命新董事会以及将公司名称更改为Metrocon的议案。
在交易首日，Metrocon开盘报每股0.23新元，盘中最高触及0.295新元，收盘报0.235新元，较其0.20新元的配售价高出17.5%，成交量约850万股。截至6月30日，该集团的订单总额约为8530万新元，并已在新加坡完成了40多个项目。
达成Opto-Pharm收购协议后 Lincotrade总裁和执行主席购入股票
9月16日至17日期间，Lincotrade & Associates总裁Jackie Soh和执行主席Tan Kok Heng在公开市场上以总计3万2992新元的价格收购了12万2800股股票。
9月16日，Soh以2万6117新元（即每股0.26705新元）收购了9万7800股，将其直接持股比例从之前的25.17%提高至25.23%。9月17日，Tan博士以6875新元（即每股0.275新元）收购了2万5000股，将其直接持股从24万5800股增加到27万零800股，占公司已发行股本的比例从之前的0.14%提高至0.15%。两人均未披露间接权益。
此次股票收购前，Lincotrade & Associates于9月15日宣布，其间接持股60%的子公司Linc-A已达成协议，以1430万新元收购Opto-Pharm的100%股权，该交易尚待批准。
Opto-Pharm生产和分销眼科药物及其他制药溶液，并持有位于大士12道11号和13号的裕廊集团 (JTC) 租赁地契房产，毗邻集团现有的位于大士12道5号的设施。
收购价格较目标集团截至6月30日的1550万新元有形资产净值折让7.52%。该集团成立于1991年，为商业、住宅和示范单位项目提供室内装修、加建和改建工程以及其他建筑施工服务。
本文作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
Despite the de-dollarisation debate, demand for dollar liquidity in Asia is growing
Singapore’s new data centres must use renewables. Can they overcome the hurdles?
Tokyo reverses baby bust with AI matchmaking and generous subsidies