董事增持Aspial Lifestyle、Raffles Medical、Centurion等公司股份

Singtel以平均每股4.76新元的价格回购2550万股，领跑股票回购榜

董事或首席执行官呈报16起收购和5起脱售，大股东则记录10起收购和3起脱售。 照片：商业时报资料

在截至周四（5月21日）收盘的五个交易日里，共有23家主要上市公司进行了股票回购，总金额达1.83亿新元。

Singtel 领跑股票回购榜，于周四根据其20亿新元的价值实现股票回购计划，以平均每股4.76新元的价格回购了2550万股。

在这五个交易日里，约50只主要上市股票共提交了120份董事权益和主要股东持股文件。董事或首席执行官呈报了16起收购和5起脱售，而主要股东则记录了10起收购和3起脱售。

这包括Asian Pay Television Trust、 Asian Pay Television Trust , A-Sonic Aerospace 、 Aspial Lifestyle 、 Centurion Corporation 、 Ho Bee Land 、 Hyphens Pharma International 、 Megachem 、 Mermaid Maritime 、 Nera Telecommunications 和 XMH Holdings 提交的首席执行官或董事收购文件。

Aspial Lifestyle：主席因零售和贷款业务增长而增持股份

Aspial Lifestyle非执行主席Koh Wee Seng增持了其在该集团的直接股份，在周一至周四期间以平均每股约0.419新元的价格收购了2,108,300股。

此举将其直接持股比例从9.94%提升至10.06%，总持股比例从80.78%增至80.87%。

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Aspial已启动一项股权融资活动，计划筹集约8480万新元的总收益。该融资活动包括私募配售和优先发售，发行价为每股0.402新元。这与当时成交量加权平均价相比，折价约8.1%。

这些交易发生在该公司盈利持续增长的背景下。2025财年，公司营收增长41.3%至8.301亿新元，税前利润达到1.025亿新元，这得益于其零售、典当和担保贷款业务板块的强劲表现。

零售业务仍是该集团的核心驱动力，贡献了87.5%的营收。同时，典当和担保贷款业务继续受益于典当账簿的扩大和投资组合的增长。

进入2026年的增长势头也得到加强。预计2026财年第一季度的营收约为2.47亿新元，税前利润为4000万新元，同比分别增长48%和140%。这得益于其业务组合的持续需求以及在马来西亚的不断扩张。

Aspial正在评估各项融资计划，以为典当和担保贷款业务的增长机遇做好准备，并增强资本结构的灵活性，同时考虑到宏观经济和商品价格的波动，公司将保持谨慎立场。

Raffles Medical：主席增持股份，继续关注中国扩张和资本管理

Raffles Medical Group主席Loo Choon Yong医生于周一增持了其直接股份，以每股0.95新元的价格收购了522,000股。此举将其直接持股数增至252,445,223股，总持股比例现占集团的56.31%。

管理层继续通过在北京、上海和重庆的扩张来关注增长动力，以满足国内患者的需求。

该集团保持严谨的经营方针，专注于明确的服务领域、成本管理以及与领先公立医院的合伙业务，以支持患者流量和服务使用率的提升。

资本管理也仍然是重点，2025财年的期末股息为每股0.03新元，约占可持续收益的84%，同时公司还在持续进行股票回购。

Centurion：董事在入住率和租金强劲增长的背景下增持股份

Centurion非执行董事兼联席主席Han Seng Juan于周一增持了其在该集团的直接股份，以每股1.46新元的价格购入247,800股。此举将其直接持股比例提升至15.36%；其总持股比例现占集团的44.36%。

此次增持的背景是公司持续的经营势头。2026财年第一季度营收同比增长30%至8940万新元，这得益于其特建工人与学生宿舍资产的高入住率和租金调升。

该集团继续扩大其住宿领域平台，在五个国家管理着约30亿新元的资产，共计81,388个床位。其收入来源包括自有资产、管理服务以及与Centurion Accommodation Reit相关的收入。

Ho Bee Land：在投资组合重新定位之际，视为拥有权益小幅上升

周三，Ho Bee Land执行主席Chua Thian Poh的视为拥有权益有所增加。其配偶在市场上购入50,000股，Ho Bee Holdings购入另外93,600股，总计143,600股，平均每股价格约2.03新元。

这些交易后，他视为拥有的权益从75.72%增至75.74%。

在Ho Bee Land最近的年度股东大会上，管理层强调了正在进行的投资组合重新定位计划，包括重建1 St Martin’s Le Grand和对67 Lombard Street进行翻新工程。

该集团还重申了其在再投资、债务削减和股东回报之间取得平衡的方针，通常将扣除非现金项目后利润的20%至50%用于派息，此外还宣布2025财年期末股息为每股0.05新元。

XMH：在订单量稳健的背景下，董事继续增持股份

XMH主席兼董事总经理Tan Tin Yeow增持了其在该集团的股份，于5月15日和周一的交易中以每股约2.27新元的价格购入119,100股，将其持股比例从66.05%提升至66.16%。

Tan创立了该集团的分销部门，并获得了独家分销权。他继续负责战略、企业规划和业务发展。

在截至2025年10月31日的上半年，XMH的营收同比增长40.5%至9400万新元；税后利润增长23%至1550万新元，这得益于所有业务板块的增长。

自业绩公布以来，Tan的持股比例已从64.18%开始增加。

该集团还指出，稳健的订单量继续为2026财年下半年的业绩提供了可见性。

Hyphens Pharma：主席因盈利和利润率持续改善而增持股份

Hyphens Pharma International执行主席兼首席执行官Lim See Wah增持了股份，于周一和周二的交易中以平均每股约0.322新元的价格购入280,000股。

此举将其总持股比例从47.90%提升至47.99%。

Lim通过Inomed Holding持有其视为拥有的权益，巩固了他作为控股股东的地位。

此次收购是在公司2025财年财务表现改善之后进行的。该集团实现了更高的毛利润，并创下了迄今最高的毛利率，这得益于产品组合优化以及其制药和医疗美容业务的增长。

管理层已概述了未来的工作重点，即继续扩大自有品牌、加强核心制药平台和提高运营效率，并由新加坡及区域市场的增长提供支持。

A‑Sonic Aerospace：首席执行官增持股份

A-Sonic Aerospace首席执行官Janet LC Tan通过公开市场购买增持了其在该集团的直接股份，于5月12日至15日期间以加权平均价每股约0.581新元购入175,000股。

此举将其直接持股数提升至66,338,000股，占集团股份的65.87%。在A-Sonic持续进行股票回购的同时，这次增持巩固了她的多数股权地位。

继2025财年税前利润同比增长15.6%至420.4万美元后，管理层继续专注于运营效率、数字化和战略性合伙业务，以增强韧性和实现长期增长。

TOTM配股集资，用于人工智能业务扩张

TOTM Technologies 于周一宣布，拟以每股0.025新元的价格配售至多2.205亿股新股，筹集约550万新元的总收益。SAC Capital是此次配售的配售代理，Maybank Securities为次级配售代理。

这批新股占现有股本的14.5%，占扩大后股本的12.7%，这意味着股权稀释是可控的，且不会导致控制权转移。

此次配股的主要目的是为了扩大集团在新兴技术领域的业务，包括为其TOTM.AI计划提供资金，同时也为收购、投资和合资企业提供资本。

管理层表示，现有资源足以满足当前需求，这一定位表明此次融资是面向增长的。

所筹资金将主要用于技术扩张，其余部分将分配给营运资本，以支持集团向人工智能、区块链和数字基础设施能力转型，同时保持运营灵活性。

美国银行通过大宗经纪业务持仓，对AEM持股超过5%

周二的一份文件显示，美国银行（Bank of America）通过其全资子公司NB Holdings Corporation，在5月15日发生变动后，将其在 AEM Holdings 中视为拥有的权益从4.73%增至5.31%。

此次增持1,843,198股，反映了通过大宗经纪活动进行的持仓布局。在这些活动中，Merrill Lynch International和BOA Securities保留了对客户股票进行再抵押的权利。此外，还有一笔小额的自营交易减持，共计23,400股。

该权益仍完全是视为拥有的权益，母公司层面没有直接持股，而是汇总了包括BofAML Jersey Holdings和Merrill Lynch International在内的所有全资子公司的持股。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。