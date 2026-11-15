多位董事增持Info-Tech、MoneyMax、UltraGreen.ai、Sheffield Green等公司股份

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在截至11月12日的五个交易日里，超过30只第一上市股票提交了60多份关于董事权益和主要股权的披露文件。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

在截至11月12日的五个交易日里，超过30只第一上市股票提交了60多份关于董事权益和主要股权的披露文件。其中，董事或首席执行官共呈报了11笔增持和两笔减持，而主要股东则呈报了六笔增持和四笔减持。这包括 All-Link Air & Sea 、 Info-Tech Systems 、 JustCo Holdings 、 mDR 、 Lum Chang Creations 、Mi Material Holding、 Nera Telecommunications 、 Sheffield Green 、 Sunmoon Food Company 、 Ultragreen.ai 和 永泰控股 (Wing Tai Holdings) 等公司的首席执行官或董事进行的增持。

在截至11月12日的五个交易日里，也有20家第一上市公司进行了股票回购，总回购金额达1610万新元。 大华银行 (UOB) 以510万新元的回购金额居首。 The Hour Glass 也以每股2.74新元的均价回购了略超过120万股股票。回顾11月4日，The Hour Glass 指出，在27财年上半年（截至9月30日），公司已通过股息和股票回购投入了约5130万新元。该集团支付了2560万新元的26财年末期股息，并以2570万新元回购了944万股股票，平均成本为每股2.73新元。回购的股票作为库存股持有。

Eneco Energy 设立500万新元股票回购计划

11月10日， Eneco Energy 宣布，在10月29日的年度股东大会（AGM）上其股票回购授权获得股东批准后，公司将启动一项500万新元的股票回购计划。该授权允许公司回购最多10%的已发行普通股，不包括库存股和子公司持股。相比之下，截至11月5日，Eneco Energy的市值为2660万新元。

在26财年，Eneco Energy公布的净利润为188万新元，息税折旧及摊销前盈利 (Ebitda) 为881万新元。截至6月30日，得益于行使认股权证所得款项和正向的经营现金流，其现金和银行存款增加了1128万新元，达到2782万新元。该回购计划是在集团首次派发26财年股息90万新元之后推出的。

Eneco Energy执行董事Ang Jun Long表示，鉴于财务业绩和资产负债表的改善，该计划是公司在资本管理方面采取更积极主动策略的一部分。他指出，集团将继续在股东回报与投资之间取得平衡，以支持其核心物流业务的可持续增长和实现长期战略目标。

Info-Tech首九月营收增长20%，首席执行官增持股份

11月5日至10日期间，Info-Tech Systems首席执行官Setin Subramanian Dilip Babu在公开市场上以每股0.771新元的平均价格，总计斥资50万9206新元收购了66万零500股公司股票。此次收购使其直接持股比例从此前的41.42%增至41.68%。

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在26财年首九个月（截至2026年9月30日），Info-Tech Systems的营收增长了20%，达到4260万新元。其中，由于Info-Tech Academy的人工智能（AI）相关课程需求强劲，订阅收入增长11%至3220万新元，服务收入则大增82%至860万新元。订阅收入占集团总收入的76%，客户保留率则保持在90%以上。

展望未来，Info-Tech Systems预计其核心的软件即服务（SaaS）订阅业务将继续保持稳健的两位数增长，同时26财年的营收增长预计将保持稳定和可持续。继25财年第四季度的异常激增后，培训需求预计将恢复正常。此外，在课程和教学大纲获得马来西亚人力资源发展机构的批准后，该集团计划在26财年底前于马来西亚推出Info-Tech Academy。公司表示，此举有望开辟新的收入来源，并将其与人工智能相关的培训能力扩展到另一个市场。

MoneyMax联合创始人的视同权益增加

10月29日至11月4日，Money Farm在公开市场上以每股0.440新元的平均价格，总计斥资16万3020新元收购了37万零600股 MoneyMax 金融服务 (MoneyMax Financial Services) 的股票。此次收购使Money Farm的直接持股比例从此前的57.94%增至57.97%。

因此，MoneyMax 金融服务的执行主席、首席执行官兼联合创始人Lim Yong Guan，以及非执行董事兼联合创始人Lim Yong Sheng，因Money Farm持有的股份而相应增加了他们的视同权益。在11月4日的收购后，Lim Yong Guan的总权益达到70.69%，而Lim Yong Sheng的总权益则为68.21%。

在26财年上半年（截至2026年6月30日），MoneyMax 金融服务的营收增长了34.1%至3亿2570万新元，而股东应占利润则增长了77.3%至创纪录的5250万新元。其中，典当业务收入增长60.1%至6920万新元，黄金和奢侈品的零售与交易收入则增长30.6%至2亿4500万新元。

该集团在8月表示，今年至今已在新加坡和马来西亚增设了26家门店，并有望在2026年底前再开设10家门店，但这取决于监管部门的批准和运营准备情况。公司还通过配售5300万股新股筹集了4430万新元，此举配合其转至新交所（SGX）主板上市，为扩张计划提供了额外资本。

UltraGreen.ai首席执行官进一步增持直接权益

11月6日，UltraGreen.ai的首席执行官兼执行董事Ravinder Sajwan在公开市场上以每股0.393美元的平均价格，斥资9万8300美元购入25万股公司股票。此次收购使其直接权益从此前的0.22%增至0.24%，总权益则从62.37%增至62.39%。其视同权益保持在62.15%不变。

在11月10日的投资者推介会上，UltraGreen.ai表示，自2015年以来，其荧光引导手术产品已应用于超过700万例手术。该集团估计，目前该产品的市场渗透率低于10%，而市场正以每年10%至12%的速度增长。在26财年首九个月，世界其他地区的收入同比增长了36%，达到3050万美元。

该推介会还提出了一个资本回报框架，目标是每年派发至少相当于扣除特殊项目后净利润30%的股息，每半年派发一次，但需经董事会批准。此外，公司还提议了一项高达3000万美元的股票回购计划。截至9月30日，UltraGreen.ai拥有2.14亿美元的现金和短期投资，且无任何债务。该集团将业务再投资列为资本配置的首要任务，其次是派发股息、战略性并购以及股票回购。

Lum Chang Creations董事经理增持直接权益

11月6日，Lum Chang Creations的董事经理Lim Thiam Hooi在公开市场上以每股0.255新元的价格，斥资3万1696.50新元购入12万4300股公司股票。此次收购使其直接权益从此前的10.39%增至10.41%。Lim于2018年联合创立该集团，在建筑行业拥有超过35年的经验，其中超过二十年专注于文物保护、修复、室内装修以及加建和改建工程。作为董事经理，他负责监督集团的整体业务、运营和业绩，并领导制定和执行其战略方向。在26财年（截至6月30日），尽管营收下降11%至1亿零160万新元，Lum Chang Creations的股东应占净利润却增长了73%，达到创纪录的2230万新元。受高利润率项目进展、严格的成本管理和高效的资源利用所推动，毛利润增长61%至3600万新元，毛利率从19.7%扩大至35.5%。该集团在26财年底拥有3360万新元的现金和现金等价物，且借款极少。

截至8月25日，该集团的在手订单约为1亿4170万新元，为未来两到三年的收入提供了能见度。Lum Chang Creations表示，将继续有选择地竞标符合其能力和利润率要求的项目。同时，其马来西亚子公司已获得无限制投标资格，为在马来西亚承接更大型的室内装修和翻新项目开辟了道路。

Sheffield Green 26财年净利上涨，控股股东增持股份

11月4日至10日，Sheffield Energies在公开市场上以每股0.147新元的平均价格，斥资2万5936新元收购了总计17万6800股Sheffield Green的股票。此次收购使Sheffield Energies的直接权益从此前的73.46%增至73.55%，并相应增加了Sheffield Green首席执行官、主席兼执行董事Kee Boo Chye的视同权益。Kee持有Sheffield Energies 58.35%的股份。披露文件称，此次收购是由于Sheffield Green在26财年取得了积极的财务表现，因此Sheffield Energies决定增持其股份。

在26财年（截至2026年6月30日），Sheffield Green的营收增长了19.9%，达到2318万美元；毛利润增长24.9%至677万美元；净利润则增长51.3%至147万美元。在全额偿还短期贷款后，该集团在26财年底拥有597万美元的净现金，且无未偿还借款。

展望未来，Sheffield Green表示，其27财年的优先事项是提高其台湾和西班牙培训中心的使用率，将其与Vestas签订的谅解备忘录（MOU）及类似的行业关系发展为经常性业务，并推进其在砂拉越的合资企业。

与Vestas的安排目前仍是一份谅解备忘录。公司在10月23日回应新加坡证券投资者协会（Securities Investors Association (Singapore)）的提问时表示，其目标是在2027年1月底前与Vestas敲定最终协议，但这取决于谈判的最终结果。该集团也将继续探索能与现有业务产生协同效应并能提升盈利的机会。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。