星展银行会议：探讨人工智能在新加坡与亚洲的未来

该银行首届论坛探讨人工智能下一阶段发展的关键问题

星展银行总裁Tan Su Shan表示，该行“希望创建一个平台，以学习和探讨人工智能下一阶段发展所带来的关键问题”。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 星展银行 (DBS) 即将举办一场会议，汇集科技、商业、政策和投资领域的重量级人物，共同探讨如何应用人工智能来塑造亚洲的下一波增长浪潮。

该银行总裁Tan Su Shan表示，此举正值星展银行力求将自身定位为一个值得信赖的中立对话者，能够连接资本、促进创新并提供可靠的治理，从而帮助人工智能驱动的解决方案在亚洲范围内扩展。

她是在该银行于10月12日举办首届“星展亚洲前瞻峰会” (DBS Asia Future Forward Conference) 之前，接受《商业时报》(The Business Times) 采访时发表上述言论的。

本次会议以“意向性人工智能” (Intentional AI) 为主题。该理念认为，人工智能的最大影响不在于技术本身，而在于如何有策略意图地应用它，以创造真正的经济和社会价值。

Tan Su Shan表示，举办本次会议的背景是，星展银行“希望创建一个平台，以学习和探讨人工智能下一阶段发展所带来的关键问题”。

鉴于世界正处于地缘政治和技术拐点的十字路口，人们担忧人工智能将对就业产生何种影响。

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但她表示，作为一个社会，“我们有办法利用人工智能造福人类”，即有目的地部署人工智能，以创造有用且可衡量的影响。同时，会议也将讨论人工智能的潜在风险，以及重新思考战略的重要性，“以便我们作为一个集体保持领先”。

她相信新加坡能在亚洲的人工智能未来中扮演重要角色。她补充说，在人工智能时代，新加坡作为一个中立且值得信赖的资本、人才和创新中心，这一点尤为重要。

在资本方面，新加坡是2025年全球第二大外国直接投资目的地，仅次于美国。她说，尽管国土面积不大，但新加坡已证明了其吸引资本的能力。

Tan Su Shan表示，其中一个例子是半导体巨头Micron在新加坡投资300亿新元，这表明这个城市国家能够从人工智能生态系统中吸引大量投资。

Tan Su Shan指出，随着新加坡将于2027年担任亚细安轮值主席国，将有更多机会加强区域互联互通，并帮助有前景的解决方案在整个东南亚地区扩展。

这场为期一天的会议邀请了来自人工智能价值链各个层面的演讲嘉宾，涵盖了为人工智能提供动力的芯片和基础设施、部署人工智能的平台、被人工智能转型的企业，以及支持其增长的投资者。

演讲嘉宾将包括Intel首席执行官Tan Lip-Bu和Broadcom首席执行官Hock Tan，他们两人都是亚裔出身的企业领导者，其所在公司提供使人工智能成为可能的芯片和基础设施。

其他全球重量级人物包括TikTok首席执行官Shou Chew、Franklin Templeton首席执行官Jenny Johnson和Danantara首席投资官Pandu Sjahrir。另一场与加拿大畅销书作家兼未来学家Salim Ismail的会议，将探讨企业如何在人工智能世界中保持竞争力。

会议的压轴环节将是Tan Su Shan与总理Lawrence Wong的一场对话。

十多年来，星展银行一直投资于人工智能，最初是建立其数据和机器学习能力。如今，这一基础正支持着生成式和代理式人工智能在全行的广泛应用。