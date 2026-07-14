MSCI：随着市场对有形成果的需求日益增长，投资资本分红比率（DPI）成为普通合伙人的关键指标

调查还发现，该行业的许多业者认为他们在技术和风险防范方面有所落后

MSCI 指出，亚太区的普通合伙人正以显著更高的比率寻求基金资本重组。 照片：《商业时报》资料照片

[新加坡] 指数提供商 MSCI 于周二（7月14日）发布的一项针对全球130名普通合伙人的调查显示，普通合伙人目前正重点关注投资资本分红比率（DPI）这一指标。

有限合伙人（LP）如今要求更切实的价值代表指标，67%的受访普通合伙人将 DPI 列为他们的首要战略指标。根据38%的受访者，DPI 是继内部回报率之后最受投资者关注的指标。

MSCI 指出，2025年的分红活动保持低迷，仅达到13%，不到2017至2018年分红最活跃时期水平的一半。这促使普通合伙人寻求流动性解决方案，以满足有限合伙人的需求。

亚太区的普通合伙人也与北美和欧洲的同行做法不同，他们寻求基金资本重组的比率显著更高，而不是依赖二级市场交易来获取流动性。

技术是普通合伙人认为自己有所落后的领域，其中48%的受访者将先进的数据、技术和人工智能能力列为该行业最大的能力差距。

在中型公司中，这一比例上升至63%，在大型公司中则为54%，这表明随着运营复杂性和投资组合规模的增加，公司的技术局限性变得愈发难以忽视。

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尽管84%的普通合伙人已经超越了探索人工智能的阶段，进入到定向试点（35%）、运营整合（25%）以及将其用作投资决策的战略驱动力（18%）的层面，但相关基础建设并未跟上。

仅有12%的普通合伙人表示已实现中心化的数据流，大多数（42%）仍在部分连接的技术系统上运营。另有32%的公司拥有标准化但需手动操作的系统，13%的公司系统处于孤立状态。

普通合伙人也正在努力应对各类风险，并担心他们没有做好充分准备来应对这些风险。

尽管宏观和金融问题是普通合伙人最担忧的，但亚洲有72%的受访者将其列为最高风险，而北美和欧洲的这一比例分别为61%和40%。然而，调查也发现，在亚洲，普通合伙人对这一风险的担忧程度与他们的风险管理准备程度之间存在负14个百分点的差距。

对亚洲的普通合伙人而言，监管和法律风险是第二高的风险，占比66%，但其准备程度与担忧程度的差距为负17个百分点。

MSCI 在调查中指出，这些担忧反映了围绕跨境资本、监管波动和地缘政治因素的实际结构性压力。

MSCI 亚太区私募资产产品主管 Ben Wyburd 表示：“意识与准备之间的差距使公司暴露于已知的风险之下，这凸显了建立基于整合、可靠数据系统的互联基础设施的必要性，以应对一个风险不断叠加、有限合伙人期望不断变化的世界。”