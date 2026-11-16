各公司正越来越多地引进高级人才、决策者和交易员

根据DIFC的数据，截至2026年10月底，DIFC共有102家对冲基金管理公司，与2025年底相比基本持平。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在经历了为期两年的快速扩张之后，迪拜国际金融中心 (DIFC) 的对冲基金数量在2026年前10个月保持稳定。与此同时，这个酋长国正努力应对地缘政治紧张局势，以及亚洲金融中心在争夺全球投资人才方面日益激烈的竞争。

到2025年底，DIFC已拥有超过100家注册基金，确立了其全球五大枢纽之一的地位。

根据DIFC在迪拜一场媒体发布会上公布的数据，截至2026年10月底，DIFC拥有102家对冲基金管理公司，与2025年底基本持平。其中，超过80%的公司管理着超过10亿美元的资产。

这一数字是2024年初50家管理公司的两倍。这些对冲基金管理公司中有三分之二来自美国和英国，其余则来自香港和新加坡等市场。

与此同时，2月份爆发的中东冲突仍在持续，引发了人们对潜在资本外流以及该地区对全球金融公司吸引力不确定性的担忧。

迪拜金融服务管理局 (DFSA) 行为监管高级总监 Chris Cameron 将2月28日的焦虑症比作疫情爆发之初。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

“我们曾担心公司的生存能力会受到质疑，但结果恰恰相反，”Cameron 说。

他补充说，DFSA与每家公司都至少进行了一次接触，以建立运营韧性框架，并评估其业务活动中的任何重大变化。

他指出，DIFC——迪拜为吸引金融机构而设立的特殊金融自由区——报告称，9月份的人口数量高于1月和2月危机之前。

根据迪拜数据和统计局的数据，在3月战争最激烈时，迪拜流失了约61000名居民，降幅为1.3%。此后，截至今年9月28日，居民人数增至约480万，比年初增加了226885人。

尽管如此，虽然数据显示迪拜持续吸引企业和专业人士，但尚不清楚在此期间对冲基金的就业或活动是否有所增加。

Cameron 表示，该中心已从最初的“一两家小型对冲基金管理公司”发展到如今的100多家。

这些公司在此设立机构的性质也发生了变化，它们越来越多地引进高级人才、决策者和交易员，而不仅仅是迁移其中后台职能部门。

他说：“现在是全球高层管理人员入驻，是风险承担者入驻，是能够经营业务的人才入驻。”

他指出，迪拜对对冲基金的吸引力在于其人才储备、法律和监管框架以及服务全球投资者的能力。

基金服务提供商 IQ-EQ 的中东区董事总经理 Michael Slater 表示，阿拉伯联合酋长国对DIFC监管框架和基础设施的投资，使得该金融中心对对冲基金和私募股权管理公司越来越具吸引力。

他说，在DIFC设立一只基金最短只需12周，而在其他司法管辖区可能需要三倍的成本和时间。

Slater 说：“把握市场时机并完成交易至关重要，而能够迅速做到这一点正是中东地区真正蓬勃发展的原因所在。”

全球对冲基金深化在迪拜的业务

尽管中东发生危机，但随着下半年市场活动开始回暖，各大对冲基金仍在继续扩大其在迪拜的业务。

Citadel 已于4月获准在迪拜运营，Symmetry Investments 也于7月获得了在DIFC运营的DFSA牌照。

据报道，美国投资公司 Jain Global 计划于10月在迪拜设立办事处。

业内人士观察到，中东地区的投资者对对冲基金策略的兴趣日益浓厚，尤其是那些旨在应对市场波动的策略。

LGT 中东私人银行首席执行官 Sebastian Goeres 说：“鉴于地缘政治方面存在一定的波动性，我们最近看到市场对对冲基金领域，如市场中性策略，表现出浓厚兴趣。”

然而，对冲基金在迪拜的扩张并不一定意味着投资活动正从老牌金融中心迁出。

IQ-EQ 中东私人财富和家族办公室负责人 Pete Unwin 表示，在何处建立投资结构的决定最终取决于标的资产的位置和性质。

新加坡、香港加剧竞争

在迪拜继续努力吸引基金经理和人才的同时，亚洲金融中心香港和新加坡也并未停滞不前。

香港于6月12日刊宪了一项法案，旨在扩大对基金、家族办公室和附带权益的税务优惠。香港财经事务局表示，只有“真正的附带权益”才符合资格，固定薪酬和酌情发放的奖金仍需缴税。

与此同时，新加坡金融管理局 (金管局) 在2026年宣布了一揽子措施，以增强其作为资产管理中心的竞争力。其中包括对符合条件的基金管理相关利润回报给予税务豁免，该豁免预计将于明年 生效。

金管局还推出了一个对冲基金投资计划，旨在与承诺在新加坡建立或深化业务的基金经理合作投资，并设立了一个吸引资深投资专业人士的框架。

由于监管机构公布的是更广泛的基金管理行业数据，而非专门的对冲基金数量，因此直接比较各金融中心的对冲基金数量具有挑战性。

香港证券及期货事务监察委员会的《2025年资产及财富管理活动调查》指出，有2358家公司持有第9类牌照，该牌照涵盖了更广泛的资产管理业务。

同样，金管局报告称有1320家持牌基金管理公司。

根据第三方平台 HedgeLists 的数据，截至10月底，新加坡拥有超过120家对冲基金，而香港则超过250家。

迪拜的下一步

迪拜的金融监管机构也正在筹备自2010年以来最重要的一次基金框架改革，旨在减轻监管负担并与全球标准保持一致。

全球性律师事务所 Clyde & Co 在一篇文章中表示，其中一项影响深远的提议是废除外部基金管理人（EFM）制度。

DFSA 正计划取消EFM框架。该框架目前允许在DIFC以外的合格管理人（包括位于新加坡或香港等其他财富中心的管理人）在未获得DFSA完全授权的情况下，管理DIFC的本地基金。

新框架可能会要求这些寻求管理此类基金的管理人获得DFSA的授权，并在DIFC建立实质性的实体和监管存在。

这些变更计划于2027年第一季度生效。

DFSA 政策与法律董事总经理 Charlotte Robbins 表示，这些改革反映了迪拜基金管理行业的日趋成熟以及不同商业模式的出现。

她说：“我们正在取消专业类别的标签，”并补充说，现有的保障措施将得以保留，风险管理要求将适用于具体活动，而非基金分类。

“我们的规则手册需要不断发展，以适应多年来我们开始看到的各种不同商业模式和出现的不同风险，并在本质上增强框架，但同时也要保持适当的保障措施。”