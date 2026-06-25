电商裁员标志着东南亚正从洗牙转向更深度的用户参与

该行业在该地区日趋成熟，参与者正从洗牙转向盈利性增长

【新加坡】分析师表示，电商企业Lazada、Shopee和Amazon近期的裁员，凸显了东南亚日趋成熟的电商行业一个更广泛的转变。这正值各大平台摒弃不惜一切代价实现增长的思维模式，转而专注于盈利能力和竞争差异化。

在过去两个月里，Shopee裁减了约8%的开发人员；Lazada在东南亚地区裁员约5%；而Amazon则关闭了其在新加坡的生鲜杂货服务，影响了其在本地不到10%的员工。

咨询公司普华永道新加坡（PwC Singapore）的战略负责人Oliver Wilkinson指出，该行业正从积极扩张阶段，转向优先考虑变现和盈利性增长。