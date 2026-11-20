该集团上半年营收增长81.9%至950万新元，推动净利达到200万新元

Tafa旗下品牌之一Futurum Academy的学生入学人数在2022年至2025年期间，从93人增至1512人。 照片：TAFA

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[新加坡] 教育和增益集团Tafa已递交初步献议文件，准备在新加坡交易所（Singapore Exchange）凯利板（Catalist）上市，并计划扩大其课程和支持服务。

此次拟议的首次公开售股（IPO）将向投资者配售新股，配售规模和价格待定。Evolve Capital Advisory是此次首次公开售股的保荐人、发行经理和配售代理。

在截至2026年6月的六个月里，Tafa的营收同比增长81.9%，从之前的520万新元增至950万新元。

其净利约200万新元，成功扭转了2025年上半年净亏损150万新元的局面，这主要得益于课程费收入的增加和学生入学人数的增长。

Tafa经营着四个品牌。Tree Art提供绘画和艺术相关课程，而Futurum Academy则提供机器人技术以及其他科学、技术、工程、艺术和数学（STEAM）增益课程。

GaiaX和AK Robotics提供教育支持服务，帮助学生建立作品集，以便通过专注于艺术、技术、工程和机器人技术的升学途径，进入高等教育机构。

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截至11月3日，该集团在新加坡共运营25个中心。

Tafa在献议文件中指出，其Tree Art课程的新生入学人数从2022年的2640人增至2025年的1万1080人，复合年增长率为61.3%。

同一时期，Futurum Academy的新生入学人数从93人增至1512人，管理层将其归因于“快速的早期阶段洗牙”。

扩张计划

截至6月30日，Tafa的净流动负债为750万新元，其1220万新元的流动负债超过了470万新元的流动资产。该公司也处于约370万新元的资本不足状况。

该集团承认，这些情况表明存在“可能对其持续经营能力构成重大疑问的重大不确定性”。它表示，其流动负债的很大一部分是合同负债，即为尚未交付的课程预先收取的费用。

合同负债达590万新元，占流动负债的48.6%，预计将主要通过提供课程而非现金支付来结算。

Tafa表示，股票配售所得款项将用于扩大其现有业务垂直领域、投资技术、偿还现有银行贷款以及满足一般营运资金需求。

该集团计划在新加坡开设更多校区，扩大其课程范围，并根据不同市场的情况，通过许可协议、合伙业务、合资或收购等方式，扩大其在该地区的业务。

在马来西亚，该集团已与两名执照持有者签署了许可协议，并且正在探索进入中国市场的计划。

Tafa由夫妻Yang Cheng和Man Yi控股，他们各自持有公司40.5%的股份。