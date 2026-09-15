EGP Energy子公司与马来西亚上市公司UUE Holdings旗下单位成立合资公司，初始实缴资本100万令吉

这是EGP Energy自7月29日上市以来首次进军海外市场

【新加坡】EGP Energy的间接全资子公司EGP Infrastructure Investments (EGPII) 已与马来西亚上市公司UUE Holdings的一家全资子公司签订合资协议，初始实缴资本为100万令吉（约合24万5314美元）。

这标志着电力基础设施解决方案与服务供应商EGP Energy自7月29日上市以来，首次进军海外市场，也是其区域扩张战略的一部分。

EGP Energy在周二（9月15日）提交的交易所文件中指出，Kum Fatt Engineering (KFE) 是UUE Holdings旗下的单位，并在马来西亚建筑工业发展局（Construction Industry Development Board Malaysia）注册为G7级承包商。

EGPII与KFE将在马来西亚成立一家合资公司，拟命名为EGP-UUE Power System Engineering。

EGPII将持有该合资公司60%的股权，其余40%由KFE持有。

该合资公司将提供一站式电网基础设施解决方案，涵盖电网基础设施的建设、开发和交付。服务范围包括在马来西亚供应和安装超高压（extra-high-voltage, EHV）设备——如变压器、开关设备、电缆及相关配件，电压可达500千伏。

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除此之外，业务还包括输配电系统的建设与调试。

此举使EGP Energy能够参与马来西亚不断增长的电网投资周期。该周期得到了该国国家公用事业提供商Tenaga Nasional持续进行的电网现代化计划，以及来自数据中心、工业扩张和可再生能源整合的电力需求增长的支持。

这也为公司提供了一个本地平台，以在马来西亚寻求超高压（EHV）和高压（high voltage, HV）电力基础设施项目的机会。

该集团表示，此次合资还提供了一个平台，使其能够利用在新加坡超高压和高压电力基础设施领域建立的良好业绩记录和能力，并与当地合作伙伴一同拓展马来西亚市场。

EGP Energy执行主席兼首席执行官Frankie Fan表示：“马来西亚的电网投资周期正进入一个持续增长的时期；通过与KFE合作，我们获得了一个在马来西亚拥有相关市场知识和项目经验的成熟本地合作伙伴，同时我们也将带来过去三十多年在新加坡积累的超高压和高压系统集成专业知识与业绩记录。”

他补充道：“我们视此为在马来西亚建立长期平台的基础，也是未来海外增长计划的蓝图。”

在此消息公布前， EGP Energy 的股价收盘下跌2.7%或0.02新元，至0.715新元。