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EGP Energy旗下子公司获得价值620万新元的输配电项目

EGP Smart Energy的这份合同使该集团的订单总额增至约3亿零510万新元

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Sep 1, 2026 · 07:25 PM
    • 这是该集团自7月29日在新加坡交易所主板上市以来宣布的第三份合同。
    • 这是该集团自7月29日在新加坡交易所主板上市以来宣布的第三份合同。 摄影：TAY CHU YI, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】电气基础设施解决方案与服务供应商 EGP Energy 的一家全资子公司于周二获得一个总价值约620万新元的项目。

    赢得这份合同的是其子公司EGP Smart Energy，合同涉及集团的一位“关键基础设施客户”，使EGP Energy的订单总额截至周二（9月1日）达到约3亿零510万新元。

    这是该集团自7月29日在新加坡交易所（SGX）主板上市以来，宣布的第三份合同。

    在该公司于新交所主板上市首日，其股价收盘时比每股0.51新元的首次公开募股（IPO）价格高出21.6%。

    根据集团首次公开募股后的股本计算，其半年期每股收益为0.0269新元，高于去年同期的0.0096新元。

    得益于其关键运营部门的收入增长，该集团在截至6月30日的上半年净利润飙升179.7%，从去年同期的220万新元增至610万新元。

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    在该消息发布前，EGP Energy的股价收盘报0.71新元，上涨2.2%，即0.015新元。

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