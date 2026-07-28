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EGP Energy公开发售100万股股票 获17.6倍超额认购

首次公开募股（IPO）共筹集约3060万新元总收益

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Benicia Tan

Published Tue, Jul 28, 2026 · 08:03 PM
    • EGP Energy执行主席兼首席执行官Frankie Fan（右）与执行董事Nicholas Fan表示，投资者热烈的兴趣反映了公司所预见的未来机遇。
    • EGP Energy执行主席兼首席执行官Frankie Fan（右）与执行董事Nicholas Fan表示，投资者热烈的兴趣反映了公司所预见的未来机遇。 照片来源：EGP ENERGY CORPORATION

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    【新加坡】电力基础设施解决方案与服务供应商EGP Energy Corporation的首次公开募股（IPO）吸引了投资者的浓厚兴趣，其公开发售的100万股股票获得了17.6倍的超额认购。

    截至周一（7月27日）中午12时公开售股截止，该公司共收到651份有效申请。

    EGP Energy Corporation在周二提交给交易所的文件中表示，这些申请者总计申购了1760万股股票，申请款项总额约900万新元。

    大华银行 (UOB) 和大华继显 (UOB Kay Hian) 是此次首次公开募股的联席发行经理，其中大华继显担任独家账簿管理人和包销商。

    该公司表示，约1780万股配售股获得了认购意向，吸引了约910万新元的申请款项。

    基于对全部3150万股股票的有效申请，此次首次公开募股的整体认购倍数约为1.7倍。

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    虽然公司目前没有固定的股息政策，但它表示，计划在2026和2027财年，建议派发高达集团股东应占净利润40%的股息。

    与此同时，该公司的基石投资者Amova Asset Management Asia、Avanda Investment Management、Ginko-AGT Global Growth Fund、Value Partners Hong Kong以及Whitefield Capital Management，已认购4120万股股票，总价值约2100万新元。

    EGP Energy Corporation表示，其首次公开募股共筹集了约3060万新元的总收益。

    该公司早前指出，计划将募集资金主要用于扩大其产品供应和客户群；所筹资金也将用于加强维修服务能力、投资数字化和智能技术，以及支持其向马来西亚和印度尼西亚的业务扩张。

    EGP Energy的执行主席兼首席执行官Frankie Fan表示，投资者热烈的兴趣反映了公司所预见的未来机遇。

    他列举了新加坡在电力基础设施方面的持续投资、数据中心不断增长的需求、半导体制造业产业群，以及整个区域的电气化趋势。

    Fan表示：“上市是一个里程碑，而不是终点。我们将秉持塑造了EGP Energy的严谨精神，执行我们的增长战略和未来计划，在迈入新篇章之际，为所有股东创造持久价值。”

    该公司专注于为输配电项目提供工程、采购和施工管理服务。这些服务包括项目设计、安装以及电气设备的调试。

    截至6月16日，该集团的订单储备约为2.821亿新元，相关项目预计将持续至2031年完成。

    EGP Energy的股票将于周三上午9时在新加坡交易所（Singapore Exchange）主板开始交易，股票代码为EGX。

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