前九个月净房地产收入下滑0.6%至2730万英镑

管理公司表示，其稳定的营收反映了其积极的投资组合管理。 照片：ELITE UK REIT

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（新加坡讯）Elite UK房地产投资信托（Reit）周二（11月24日）公布，其2026年前九个月的可派发收入增长4.8%，从之前的1480万英镑增至£1560万英镑。

该信托的管理公司将这一增长归因于财务成本的节省、收购项目以及空置成本的降低。

前九个月的净房地产收入（NPI）从2740万英镑下滑0.6%至2730万英镑，不过，若不计入2025年前九个月确认的非经常性物业修复和解费用，核心净房地产收入增长了5.2%。

管理公司表示，其稳定的营收反映了通过战略性收购和脱售所进行的积极投资组合管理。

利息覆盖率从2025年底的2.6倍提高至2.7倍，借贷成本则稳定在4.7%。

该信托表示，截至9月30日，其拥有148处物业的投资组合价值同比增长15%，达到4亿8880万英镑。

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在2026年2月与英国政府完成主要租约重组后，该信托的租赁状况得到显著加强。租约重组通常指在租约到期前自愿重新协商租约条款。

此前，该公司于今年8月完成了对英国各地五处拥有永久地契和虚拟永久地契、由政府租赁的物业的收购，总价为3190万英镑（5500万新元）。

作为资本再循环计划的一部分，该公司在本次收购前，于2026年7月以930万英镑的价格脱售了位于威尔士的五处物业。

该信托也正在进行一项耗资1900万英镑的改造项目，将其位于苏格兰邓迪的Lindsay House物业改造为专门建造的学生公寓。该项目仍在按计划和预算进行，预计将于2027年6月实际竣工。

公司预计，在近期收购项目和资产重新定位计划逐步执行的支持下，2026年全年的每单位派息将稳步上升，前提是基于当前市场状况且不出现重大不利发展。

随着资本被投入到资产增值计划中，并在积极的投资组合管理支持下，净负债率预计将保持在35%至40%的目标范围内。

展望未来，该信托将专注于完成剩余的租约重组、优化资本结构、推进生活住宿领域的发展，并将资本再循环投入到能提升收益率的机会中。

Elite UK Reit 的单位今日收盘持平于0.3英镑。