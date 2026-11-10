威士忌业务增长推动帝王酒业第三季度净利大涨47.2%至5940万美元
白兰地业务也保持强劲增长势头
- 该公司于6月表示，已拨出24亿菲律宾比索作为其2026年的资本支出。 照片：《商业时报》档案照片
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 帝王酒业（Emperador）截至9月30日的第三季度净利润上涨47.2%至11亿比索（5940万美元），去年同期为7.33亿比索。
其2026年前九个月的净利润为48亿比索，较去年同期的47亿比索增长了2.3%。
该集团表示，这是因为威士忌业务在经历了充满挑战的2025年后，重新恢复了增长。
2026年前九个月，外部销售额同比增长约10%，超过160亿比索，其中第三季度的增长势头进一步加强，同比增长13%。
白兰地业务保持了强劲的增长势头，其外部销售额增长47.6%至116亿比索，这主要得益于菲律宾国内市场的强劲需求。
该公司于6月宣布，已为2026年的资本支出拨出24亿菲律宾比索。
这家双重上市的烈酒制造商表示，其一半以上的资本支出（capex）将分配给威士忌业务，用于建造仓库和熟化场所以及进行设施升级。
剩余部分将用于升级白兰地业务的生产和分销设施。
与此同时，该集团第三季度收入增长33.8%至174亿比索，高于2025年同期的130亿比索。其前九个月的收入增长14.1%至470亿比索。
第三季度每股收益为0.07比索，高于2020年同期的0.05比索。
公司于1月份宣布派发每股0.1351比索的股息。
截至周二收盘，该股股价持平于0.31新元。
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