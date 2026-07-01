DBS首席投资官：能源是人工智能下一增长阶段的瓶颈

随着人工智能电力需求激增，该行建议投资者在科技股之外，增加对能源基础设施的投资配置

DBS首席投资办公室发布其题为“Power Play”的下半年《首席投资官洞察》报告。 摄影：JEAN LOW, BT

[新加坡] 能源已成为人工智能下一增长阶段的关键制约因素，为此，DBS建议投资者将能源基础设施与科技股并列，作为一项关键投资主题。

“能源是全面部署人工智能的瓶颈；根本没有足够的电力来驱动人工智能，”DBS首席投资官 (CIO) Hou Wey Fook在周二（6月30日）举行的首席投资办公室媒体简报会上表示。

Hou援引Nvidia首席执行官Jensen Huang的观点指出，下一个计算时代将需要比现有水平“高出1000倍的电力”，这使得电力供应成为人工智能领域的最终瓶颈。

DBS预计，未来几年，能源安全将重新成为一个关键优先事项，加上每年约1万亿美元的人工智能相关资本支出，将共同推动对电力的持续需求。

该行指出，投资机会涵盖可再生能源和传统碳氢化合物，以及包括存储、电网和核电在内的能源基础设施。

能源投资的“分层式”策略

DBS投资策略师Goh Jun Yong建议对能源投资采取“分层式”策略，即从石油巨头入手，再扩展到供应链中的其他公司。

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Goh说：“投资者可以先投资石油巨头以获得短期稳定性，然后可以转向涉及发电、输电的其他公司，最后再加入一层，即替代能源和能源基础设施制造商。”

他补充说，铀相关投资可作为替代能源投资的一部分，而全球大型能源基础设施制造商将从未来的建设中受益。

DBS高级投资策略师Joanne Goh指出，就石油服务行业而言，在美国和欧洲上市的巨头公司更受青睐，因为它们的业务整合程度更高。

在新加坡国内，她强调了公用事业以及涉足清洁能源、可再生能源、房地产投资信托基金 (Reits) 和电力基础设施的公司的投资机会。

她说：“新加坡公司（在整个价值链上）尚未真正受益，但我们认为，当订单回流时，目前的估值值得关注。”

印尼市场有望反弹

尽管近期市场动荡，DBS仍对印尼市场持建设性看法，认为一旦几个近期不确定性因素缓解，投资者情绪便可能恢复。

雅加达综合指数 (JCI) 在2026年上半年下跌超过30%，同时，由于MSCI将其对印尼市场分类的决定推迟至11月，导致该国面临从新兴市场降级为前沿市场的风险，投资者不确定性情绪持续存在。

尽管如此，DBS高级经济师（负责欧元区、印度、印尼市场）Radika Rao表示，过去三到四个月推出的改革措施，包括提高自由流通股比例要求和增加市场透明度，已被该指数提供商（指MSCI）积极看待。

与此同时，Joanne Goh表示，她预计一旦三个问题得到解决——即MSCI市场分类评估、油价和通胀前景——市场情绪将会得到提振。

该行看好印尼的银行、电信和公用事业板块，同时也认为大宗商品领域存在机会，因为它们是发电的投入品。

她说：“我们认为市场情绪将会得到提振，加上目前极低的估值，外国投资者的信任实际上可以重返印尼。我们将JCI的目标点位设在8000点，而当前水平为6000点，上涨空间相当可观。”

科技行业吸引力不减

DBS表示，尽管中东局势持续紧张且债券收益率上升，但其在年初简报会上首次阐述的对人工智能行业基本面的信心，在2026年上半年经受住了考验。

该行数据显示，在最近一个季度，由人工智能相关公司引领，美国企业盈利增长了26%，导致市场市盈率下降13%至22倍。

Hou承认，投资者对人工智能的估值日益担忧，同时超大规模科技公司仍在宣布大规模的资本支出计划。

他指出，尽管如此，人工智能仍然贡献了高达约80%的总股票回报。在亚洲，台湾和韩国市场因半导体需求旺盛而表现优异。

首席投资官（北亚区）Yeang Cheng Ling表示：“近期北亚市场的表现主要由一个大趋势驱动——即对半导体芯片的需求。”

Yeang说：“我们认为这一趋势将持续，因为人工智能需要更多的微处理器和芯片组……未来，随着能源成为另一个瓶颈，高能效芯片将是另一个发展方向。”他补充说，这整个趋势将在亚太地区形成一个强有力的投资主题。

Hou表示，该行给投资者的总体信息保持不变，即保持投资、保持多元化。他补充说：“在结构上继续看好科技股，同时增持能源基础设施，因为它是人工智能经济的赋能者，也能从能源安全中获得回报。”