0.1马力的推动力：Scuderia Ferrari HP 合伙业务如何驱动壳牌创新

车队负责人 Vasseur 表示，Scuderia Ferrari HP 每月都会对新燃料进行持续的测功机测试

从左至右：壳牌新加坡主席 Aw Kah Peng、Scuderia Ferrari HP 车手 Charles Leclerc 和 Lewis Hamilton、能源、贸易与工业部部长（能源与工业）Tan See Leng，以及壳牌交易与供应业务总裁 Andrew Smith。 图片来源：SHELL

【新加坡】壳牌公司在最近于新加坡举行的一场活动上表示，一级方程式（F1）严苛且高度限制性的赛车规则，为 Scuderia Ferrari HP 的技术合作伙伴壳牌提供了一个重要的试验平台，使其能够创造一个“创新循环”。

壳牌高管和 Scuderia Ferrari HP 车队成员是在滨海湾金沙会展中心举行的“共创进步未来”论坛上发表上述言论的。该论坛旨在纪念这家能源巨头在新加坡成立135周年。

在两场不同的台上活动中，Scuderia Ferrari HP 车队负责人 Frederic Vasseur 以及车手 Lewis Hamilton 和 Charles Leclerc 详细阐述了 F1 规则如何为车队和壳牌双方充当商业研发的试验平台。

壳牌表示，为满足赛车运动管理机构国际汽联（FIA）2026年法规对可持续成分的要求，公司已投入四年时间开发其先进的可持续性 Shell V-Power 赛车燃料。

壳牌出行高级副总裁 Tan Min Yih 表示，该工程项目需要进行超过两百万次的数字燃料模拟，才能达到可投入使用的状态。

在实际部署前进行虚拟测试，使壳牌能够加快其端到端的迭代周期，从而解决制造业产业群、供应链物流和碳强度追踪等问题。

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对于 Scuderia Ferrari HP 而言，在这项以千分之一秒计算时间的运动中，这种专注的研发直接支持了其对“边际收益”的持续追求。

Vasseur 指出，车队的工程部门每月都会对新燃料进行持续的测功机测试，目的就是为了优化动力单元的整体性能、效率和可靠性。

他补充道：“每0.1马力都能带来改变。”赛道上的微小差距反映了这一现实——在10月3日的马来西亚排位赛中，Leclerc 仅以千分之三十五秒的差距落后于 Mercedes 车手 Kimi Antonelli。

Tan 表示，对壳牌而言，这种赛道测试直接转化为零售产品，Shell V-Power 公路燃料中所使用的性能提升技术，有100%也同样被 Scuderia Ferrari HP 在赛道上使用。

内部目标一致对于最大化此类研发成果也至关重要。Leclerc 说：“我们想要更强的性能、更高的可靠性和更好的驾驶性。”他补充道，因为团队共享这些核心原则，“所以没有任何真正的冲突，也无需在任何地方做出妥协”。

Hamilton 指出，优先事项不一致会很快破坏这种进展。

他说：“我确实经历过两名车手想法不一致的情况。这意味着我朝这个方向努力，他朝那个方向努力，导致双倍的资源被投入到不同的方向，而无法将团队的表现最大化。”