随着Radiant World受审查，大宗商品融资风险重回焦点

新加坡已加强数字化审查，但在核实基础交易真实性方面仍存漏洞

数字化工具使发现重复融资变得更加容易，但甄别虚假发票仍然“极其困难”。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】继2020年兴隆 (Hin Leong) 和 Zenrock 等大宗商品交易商倒闭，导致银行面临数十亿美元的风险敞口后，新加坡加强了其贸易融资保障措施，包括旨在发现重复融资的新审查机制。

近期围绕铁矿石贸易商Radiant World的审查，使大宗商品融资风险重回焦点，而行业观察人士指出，数字化保障措施无法完全解决更广泛的漏洞。

由于担心提供给银行的发票的有效性，数家交易对手和贷款方已停止与Radiant World的业务往来。

新加坡警方在8月表示，他们在接到报案后正在对该公司进行调查，但Radiant World否认有任何不当行为。

另外，就大宗商品融资风险问题接受《商业时报》采访的律师和行业观察人士表示，尽管数字化工具使发现重复融资变得更加容易，但一个更大的问题依然存在：即首先要确定基础交易是否真实。

专注于大宗商品和贸易纠纷的律师事务所Blackstone & Gold的董事总经理Baldev Bhinder指出，甄别虚假发票“是出了名的困难”。

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他补充说：“发票只是一张纸；真正的问题在于产生这张发票的交易是什么。”例如，所谓的交易可能纯粹是为了获得融资而捏造的，因为发票可以通过贴现进行融资。

Bhinder表示，关键问题不是发票是否真实，而是是否存在真实的交易。

他补充说：“要对交易的真实性建立信心，途径包括独立核实、实物或单据控制、数据透明度，以及常常被忽视的一点，即对交易商业实质的理解。”

欧洲工商管理学院 (Insead) 金融学副教授Ben Charoenwong指出，2020年的大宗商品交易丑闻暴露了商品融资领域的“两个截然不同的问题”：重复融资和伪造交易。

Zenrock案涉及多次融资的指控，而兴隆 (Hin Leong) 则伪造了向中国航油和联合石化出售石油的文件，而这些交易从未发生过。

为打击重复融资，新加坡银行公会于2023年推出了贸易融资注册系统下的重复融资检查功能。 照片：路透社

Withers KhattarWong律师事务所的争议解决合伙人Chenthil Kumarasingam表示，最常见的欺诈行为仍然涉及重复融资、虚假或夸大金额的发票、循环交易，以及对货物的存在、所有权或价值的虚假陈述。

他补充说：“尽管如今的贷款方拥有更好的工具，但大宗商品融资通常涉及多个交易对手和司法管辖区，这为不法分子利用信息差创造了机会。”

审查加强，但盲点犹存

为打击重复融资，新加坡银行公会于2023年推出了贸易融资注册系统下的重复融资检查功能。该系统得到40家参与银行的支持，截至2025年2月已处理超过18,000次查询。

2025年，该注册系统扩展功能，加入了提单真实性检查，该功能通过SGTraDex将核实请求发送给承运人数据聚合商和海运公司。

该工具预计将被约70%的参与银行采用，从而取代以往依赖电子邮件和电话联系航运公司核实文件的方式。

市场观察人士指出，这些平台在解决其针对的特定问题方面是有效的。

Charoenwong教授说：“这里需要强调的是，在快速金融化的世界里，正如我们从通证化中看到的那样，一个系统的可信度完全取决于那个帮助核实并确保所申报物品真实存在的托管人。”

他表示，剩下的缺口在于应收账款和发票融资，因为没有实物货物运输或承运人记录可供核实。因此，贷款方完全依赖借款人关于交易对手方欠款情况的陈述。

Charoenwong教授说，围绕Radiant World的指控可能正说明了这类核实问题。

“如果对Radiant World的指控成立，那么其操作机制看起来更像是伪造交易，而非重复融资，并且应用于当前注册系统基础设施无法覆盖的一种融资结构。”

数字化审查的局限

除了发票融资，大宗商品融资领域还存在其他结构性障碍。

Withers KhattarWong的Kumarasingam指出了加密哈希技术的局限性，该技术验证的是交易的唯一性，而非其基础实质的真实性。

他补充说，全球贸易注册系统之间缺乏跨境互操作性，而纸质提单和赔偿保证书的继续使用，也为并行的纸质文件操纵留下了空间。

Kumarasingam说，在此背景下，尽职调查和独立核实同等重要，因为当看似真实的文件或虚假信息从源头被引入时，复杂的欺诈仍可能发生。

Blackstone & Gold的Bhinder同样表示，没有任何单一平台或软件能够根除贸易欺诈，因为贸易本质上是国际性的。

他补充道：“只要有一个交易商或贷款方在这些系统之外运作，风险就会重新出现。”“话虽如此，凡事都要有起点，这些举措是朝着正确方向迈出的一步。”

当看似真实的文件或虚假信息从源头被引入时，复杂的欺诈仍可能发生。 照片：《商业时报》资料照片

Charoenwong教授指出，现有数字化工具的局限性在于其覆盖范围，而非执行层面。

他补充说，虽然这些数字化工具能根据独立的外部记录（例如另一家银行的融资历史或承运人的装运数据）来验证信息，但它们都无法覆盖那些仅依赖于交易对手方记录的交易，例如声称买方欠款的发票。

他将此描述为一个每次都需要买方积极配合的核实挑战。

Charoenwong教授说，扩展该模式需要买方能够大规模地确认或否认发票——这是新加坡贸易融资基础设施目前不具备的机制。

他指出，这样的系统可能会给公司的管理系统以及其企业资源规划（ERP）和财务系统带来负担。

贷款方如何自我保护？

Bhinder表示，除了数字化审查，贷款方的关键保护措施通常是对基础商品保持一定的控制。

这可以包括持有提单，这赋予了贷款方对货物的所有权，或是通过抵押品管理安排，由第三方来核实货物的存在。

Bhinder说：“棘手之处不仅在于核实货物的存在，还在于确保货物是为你的利益而持有的。”

他指出，这类保护措施在结构合理的银行大宗商品融资交易中很常见，但控制的深度却有很大差异。

他解释说，一种以特定库存为担保的大规模、结构化的借款基础融资，与一种贷款方可能与基础交易几乎没有直接接触的短期发票融资产品是“截然不同”的。

Bhinder还警告说，不要让先入为主的观念或现有关系削弱此类控制。

他解释说：“最根本的问题是，在涉及长期合作关系和知名大公司时，人们会产生偏见，这比法律文件本身的问题更严重。”

“当关系变得更加熟络时，可能会出现一种危险，即从货物安全至关重要的贸易融资，转向从借款人庞大资产状况中获得安全感的资产负债表融资。”

Kumarasingam表示，贷款方可以为放款设置严格的先决条件，包括进行调查或自动化交叉核对，并要求直接向供应商付款以及直接从托管账户收款。

然而，他指出，其中一些措施会增加业务成本。

同时，Kumarasingam表示，下一阶段的改革应侧重于提高整个贸易融资生态系统的数据质量和信息共享水平。

他说：“当银行、贸易商、物流供应商和仓库运营商能够通过可信且互联的渠道验证信息时，欺诈风险就会降低。”

“最终，防止欺诈需要可靠数据、有效控制和商业纪律的结合，而非任何单一的解决方案。”