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协合新能源因发电量下降 预计上半年净利将锐减逾66%

这归因于“电网消纳限制和气候波动的双重影响”

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Aug 11, 2026 · 08:20 AM
    • 协合新能源于今年1月通过第二上市，成为新加坡今年的首个上市公司。
    • 协合新能源于今年1月通过第二上市，成为新加坡今年的首个上市公司。 照片：协合新能源

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    [新加坡] 协合新能源 (Concord New Energy) 周一（8月10日）表示，由于发电量下降，预计其上半年净利润将下降约66%至69%。

    预计截至6月30日的六个月内，公司盈利将在9000万元人民币（约1330万美元）至1亿元人民币之间。相比之下，去年同期的盈利为2.92亿元人民币。

    发电量的下降归因于“电网消纳限制和气候波动的双重影响”。

    这家双重上市公司表示：“随着电力市场化交易的深化，平均综合电价有所下降，导致发电业务的收入和利润减少。”

    协合新能源于今年1月通过其第二上市，成为新加坡今年的首个上市公司。这家可再生能源公司在香港拥有主要上市地位。

    该公司在周一提交的文件中表示，其总部位于新加坡，主要从事风电、太阳能和储能项目的投资与运营、人工智能驱动的电力基础设施，并提供技术服务和综合解决方案。

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    公司于7月底与 Tesla 就美国的太阳能项目签署了三份购电协议 (PPA)。这些均为长期协议，涉及三个总容量约469兆瓦的太阳能项目。

    全面投产后，这三个项目每年将在美国为 Tesla 供应约1200吉瓦时的电力。

    周五，协合新能源股价下跌6.8%，收盘报0.055新元，下跌0.004新元。

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