能源市场管理局就德光岛能源基础设施集群启动招标，或将包括液化天然气接收站

拟建的200公顷地段也可能包括可使用氢气的天然气发电厂

能源局表示，拟议总体规划中的地段将是政府评估德光岛潜在土地用途工作的一部分。 插图：《商业时报》资料图

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【新加坡】能源市场管理局 (能源局) 正在为德光岛的一个能源基础设施集群项目进行招标，旨在加强新加坡的能源安全并支持能源转型。

该法定机构表示，正在探讨在德光岛的部分填土地段上安置能源基础设施的潜力。这些设施可能包括可使用氢气的天然气发电厂、一个液化天然气接收站以及其他低碳能源技术。

能源局局长 Puah Kok Keong 表示：“为我们未来的能源基础设施需求进行超前规划至关重要。如果得以落实，德光岛的能源基础设施集群将在满足新加坡日益增长的能源需求方面发挥重要作用。”

能源局表示，该地段预计占地约200公顷，将是政府评估德光岛潜在土地用途工作的一部分。

根据政府电子商务网站 (GeBiz) 的公告，该招标于本周一启动，并将于2026年12月4日截止。咨询顾问将在2027年中旬选定，预计相关研究将耗时约两年。

总理 Lawrence Wong 在8月23日的国庆群众大会演讲中宣布了在该岛南端进行填海工程的计划。

这座占地4000公顷的岛屿位于新加坡东北海岸外，目前是新加坡武装部队基本军事训练中心的所在地。在为武装部队分配新的训练空间后， 约500公顷的填土地段——面积与大巴窑（Toa Payoh）相当——将可供民用。

正如之前在国庆群众大会上所宣布，当局也正在研究建设海底隧道以连接新加坡本岛和德光岛的可能性。