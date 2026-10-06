能源市场管理局就德光岛拟建能源基础设施集群项目启动招标

这片占地200公顷的地段可能包括具备氢气发电能力的发电厂和液化天然气接收站

能源局表示，拟议总体规划中的该地段，将是政府为评估德光岛潜在土地用途所做努力的一部分。 插图：《商业时报》档案图

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[新加坡] 能源市场管理局 (能源局) 正在为一项在德光岛建设能源基础设施集群的计划进行招标，以加强新加坡的能源安全并支持能源转型。

该法定机构表示，正在探讨在德光岛的部分填土地段上建设能源基础设施的潜力。这些设施可能包括具备氢气发电能力的天然气发电厂、一个液化天然气接收站以及其他低碳能源技术。

能源局局长 Puah Kok Keong 表示：“我们为未来能源基础设施需求进行超前规划至关重要。如果该计划得以实现，德光岛的能源基础设施集群将在满足新加坡日益增长的能源需求方面发挥重要作用。”

能源局表示，该地段预计占地约200公顷，并将是政府评估德光岛潜在土地用途工作的一部分。

顾问公司将在2027年中旬选定，相关研究预计将耗时约两年。根据政府电子商务网站 (GeBiz) 上发布的信息，该招标于本周一启动，并将于2026年12月4日截止。

总理 Lawrence Wong 在8月23日的国庆群众大会演讲中宣布了在该岛南端进行填海工程的计划。

这个占地4000公顷的岛屿位于新加坡东北海岸外，目前是新加坡武装部队基本军事训练中心的所在地。在为新加坡武装部队分配新的训练空间后， 约500公顷的填土地段——大约相当于大巴窑的面积——将可供民用。

正如之前在国庆群众大会上所宣布，建设连接新加坡本岛和德光岛的海底隧道的可能性也正在研究之中。