Gan Siow Huang：新加坡能源多元化须具商业意义

新加坡在汇集各方能力以管理复杂的能源流方面，扮演着至关重要的角色。

Gan指出，该区域对中东原油的高度依赖是基于其商业价值。 照片：SHARANYA PILLAI, 《商业时报》

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【新加坡】贸工部政务部长Gan Siow Huang表示，新加坡公司在能源供应多元化方面的努力，必须基于市场和商业考量。

Gan于周二（9月8日）对石油和天然气行业人士发表演讲时说，公司需要问的问题“不只是我们能否实现多元化，而是‘在哪些方面，额外的韧性值得我们付出代价？’”。

她是在莱佛士城会议中心举行的S&P亚太石油会议上发表上述讲话的。

东南亚约60%的原油进口传统上来自中东。

但美伊冲突造成了重大干扰。冲突爆发前，每天有2000万桶石油通过霍尔木兹海峡，但在3月至5月期间，这一数字降至每日仅270万桶。

Gan指出，该区域对中东原油的高度依赖是基于其商业价值。海湾地区的生产商规模庞大且邻近亚洲市场，许多区域性炼油厂的设备配置也是为了加工中东地区的中质和重质原油。

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因此，多元化并不意味着要放弃已有的合作关系，而是创造更多选择。

Gan说：“这里的目标不是让炼油厂能处理的原油品级数量最大化，而是要维持一个务实的备选方案组合，这些方案都经过测试和了解，并能在正常供应中断时迅速启用。”

她承认，这种灵活性是有成本的，因为替代原油“可能涉及更长的运输距离、不同的产率、额外的储存或混合，以及炼油厂运营上的调整”。

因此，每家公司都必须根据自身的资产、市场和风险敞口来做出商业决策。

为下一次冲击做好准备

Gan也强调，能源韧性需要在整个价值链上建立相应能力，以便在需要时能够真正交付替代能源。

“这意味着不仅要有合适的生产商，还要有船只、保险、仓储、融资、流动性、基础设施和风险管理能力来执行交易，尤其是在市场动荡的时候。”她说道。

在汇集管理这些复杂能源流所需的能力方面，新加坡扮演着至关重要的角色。

例如，石油巨头ADNOC和Petrobras已选择新加坡作为其区域基地，而印度的Bharat Petroleum也在此设立了其首个国际贸易办事处，以扩大原油采购和成品油交易业务。

Gan指出，下一次能源冲击可能来自地缘政治、极端天气、基础设施故障、网络攻击或需求的突然转变。

她表示，尽管政府需要提供稳定的政策和投资框架，但公司“必须决定在何处值得为韧性付出成本，并将这种灵活性融入其运营中”。

“而更广泛的能源生态系统——包括贸易商、金融家、船东、物流供应商和科技公司——必须不断寻找更好的方法来连接供需并管理风险。”