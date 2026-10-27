能源市场管理局拨款1490万新元以加强电网

四个行业项目获得资金，用于开发和测试电网运营解决方案

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡能源市场管理局 (能源局) 已向三家公司拨款1490万新元，用于开发和测试旨在加强电网韧性的实用解决方案。

这些获得资助的项目将改善电网基础设施的维护和运营，支持系统稳定性，并管理日益增多的分布式能源（如太阳能板和电动汽车充电器）所带来的影响。

能源局于周二（10月27日）表示，这些项目还将允许分布式能源更积极地为电网运营做出贡献。

SP PowerAssets为其SP技术实验室旗下的两个项目获得了870万新元。该实验室是能源局与国家公用事业公司新加坡能源集团 (SP Group) 的合作项目。

SP PowerAssets的项目将利用人工智能和数据来优化电网基础设施的维护和更新决策。

随着更多分布式能源接入电网，这些项目还将测试管理电压和电能质量的解决方案。

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与此同时，Yokogawa Engineering Asia获得了420万新元，用于探索和开发快速响应服务，以确保电网的稳定性。

其项目将探索如何协调电池、太阳能逆变器、工业负载和电动汽车等资源，在电力系统发生任何突然干扰后为电网提供支持。

最后，总部位于新加坡的太阳能解决方案供应商Green Union获得了200万新元，用于制定能更好协调分布式能源的策略，以加强电网韧性并最大限度地利用现有基础设施。

所有四个项目将由新加坡科技研究局 (Agency for Science, Technology and Research) 的先进能源与脱碳办公室负责监督，这是更广泛的脱碳研发与创新项目组合的一部分。（* 见修订说明）

能源局局长 Puah Kok Keong 表示：“随着新加坡电力系统的发展，电网将需要承担更多功能。这些项目将帮助我们开发和测试实用解决方案，以改善我们维护和运营电网的方式、加强系统稳定性并利用分布式能源。”

* 修订说明：本文先前版本曾述先进能源与脱碳办公室隶属于能源局。现已更正。