新加坡新能源五年计划详解：投资53亿新元升级电网，储能容量增至三倍

政府准备在必要时为更多新发电厂的准入提供便利

能源市场管理局 (能源局) 表示，到2031年，新加坡的峰值电力需求可能从目前的8.6吉瓦增至9.9至13吉瓦。 照片来源：海峡时报

【新加坡】随着经济增长，新加坡的电力需求预计将上升。为此，这个城市国家将投资于其数十年来最大规模的能源基础设施建设。

能源市场管理局 (能源局) (EMA) 于周一 (10月26日) 发布了其五年计划，阐述了国家电力系统将如何扩容以满足日益增长的需求。

能源、贸易与工业部长 Tan See Leng 在公布这份战略路线图时表示，新加坡正吸引半导体公司和数据中心等更多电力密集型投资，因此需要利用能源来增强其经济竞争力。

“我们提升发电和电网容量以满足这些需求的能力将变得日益重要。简而言之，谁能最快地提供电力，谁就能赢得先机，” Tan See Leng 博士在由能源局 (EMA) 组织的一年一度的能源会议——新加坡国际能源周上表示。

该五年计划涵盖发电、天然气、电网、太阳能部署、能源储存和低碳电力进口等领域即将进行的基础设施发展。除此计划外，Tan See Leng 博士还宣布了一系列其他举措，旨在满足新加坡日益增长的能源需求，同时实现电力系统脱碳并维护能源安全。

此前，印尼媒体报道称，由于总统 Prabowo Subianto 的政府优先考虑国内能源需求，该国正在削减对新加坡的天然气出口。在这一背景下，上述措施的出台正值外界对能源安全的担忧日益加剧之际。

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扩大电网

能源局 (EMA) 在一份媒体声明中表示，预计在2025年至2029年期间，新加坡将投资高达53亿新元用于扩建电网，这一数额是前一个五年期间投资额的11倍。

这包括：

到2031年新建七个变电站，此前五年为四个；

到2030年将输电电缆网络从目前的7700公里扩大18%至9100公里；以及

加强配电网络，以支持太阳能板和电动汽车充电等新的电力供需来源。

新加坡也正在研究将该国电缆隧道的长度从目前约50公里增加两倍以上的可行性。

能源局表示，这些电缆隧道将有助于更快地扩建电网，方便电力电缆的维护，并减少因铺设新电缆等电网升级工程而导致的道路工程频率和持续时间。

在电网升级计划下，新加坡的目标是到2030年将其能源储存容量从目前的约350兆瓦时 (MWh) 增加两倍，超过1吉瓦时 (GWh)。随着新加坡整合更多样化和不稳定的能源，这将有助于增强电力系统的韧性。

为支持这一目标，能源局已发布一份咨询文件，呼吁业界提出可进行大规模商业部署的实用储能技术、商业模式和项目。

能源局表示，将制定能源储存系统的运营要求，并与业界及相关机构合作，改善能源市场信息的获取渠道，审查现有规则，并探索如何让能源储存系统更有效地支持新加坡的电力需求。

天然气发电

Tan See Leng 博士表示，根据能源局之前的招标，未来五年已有五座新的天然气发电厂计划投产。但如果为支持新的经济投资需要，政府准备为更多新发电厂的准入提供便利，甚至在必要时进行干预，以确保有足够的发电容量。

能源局表示，到2031年，新加坡的峰值需求可能从目前的8.6吉瓦增至9.9至13吉瓦，主要原因是来自半导体制造业和数据中心等能源密集型行业的新需求，以及电动交通的普及。

这五座新发电厂将使新加坡的发电容量在目前约12吉瓦的基础上扩大26%。此外，能源局已开始评估上月截止的最新一轮招标提案，该招标旨在增设将在2032年前投入运营的发电厂。

新加坡最近还宣布，正在研究在德光岛 (Pulau Tekong) 建立一个新能源产业集群的可行性。该岛的部分填土地段可用于容纳支持氢燃料的天然气发电厂、一个液化天然气 (LNG) 接收站以及其他低碳能源技术。

为确保这些新建和现有发电厂有足够的天然气供应，新加坡早前已制定计划，在裕廊码头的第二个液化天然气接收站于2030年投入运营时，将该国的液化天然气再气化能力从目前的每年1000万吨提高到1500万吨。

低碳替代方案

Tan See Leng 博士表示，虽然新加坡继续依赖天然气，但仍必须寻求所有可能的低碳能源途径，但这不应以牺牲新加坡人的生计和国家系统安全为代价。

他宣布了一个新目标，即到2035年将太阳能部署——新加坡最可行的国内可再生能源——增加到4吉瓦峰 (GWp)。该国目前拥有2.3吉瓦峰 (GWp) 的太阳能容量，并有望实现其2030年达到3吉瓦峰 (GWp) 的目标。

鉴于新加坡的太阳能供应有限，该国也正寻求将电力进口作为低碳电力的另一个潜在来源。

Tan See Leng 博士宣布，能源局已向胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 及其财团合作伙伴颁发有条件批准，允许其从越南进口1.3吉瓦的离岸风电以及从马来西亚进口太阳能。

为扩大新加坡可利用的低碳技术范围，能源局和隶属于新加坡科技研究局的脱碳平台——先进能源与脱碳办公室 (AEDO) 已拨出7500万新元，用于资助此类解决方案的开发。

该计划是今年财政预算案辩论中宣布的一项总额达8亿新元的更大型计划的一部分，旨在支持低碳技术的研究与创新。该计划将重点关注氢能、太阳能和生物质在电力领域的应用。

这项7500万新元的资助计划，与上周由先进能源与脱碳办公室 (AEDO) 和经济发展局牵头发起的另一项1.43亿新元的计划类似。

虽然两项计划都旨在资助低碳技术的研发和商业化，但1.43亿新元的计划侧重于通过碳捕获和碳利用等解决方案来支持重工业的脱碳。

新加坡正在研究的其他新兴脱碳途径包括核能和地热能的利用。

在核能方面，政府已推出三项计划，以培养一批具备核能专业知识的本地人才。

第一个项目将安排负责发展新加坡能源领域的公职人员与全球核能组织合作。第二个项目则由政府提供资金支持，资助部分驻新加坡公司的员工参与由可靠国际合作伙伴提供的培训项目和行业实习。

此外，还将设立一个学者计划，引进国际能源领袖，为新加坡的长期能源战略提供独立的战略性建议，涵盖能源政策以及核能等低碳技术。

“即使新加坡最终决定不部署核能，我们今天正在培养的能力和专业知识仍将对我们大有裨益，尤其是在东南亚乃至全球对核能的兴趣日益浓厚的情况下，” Tan See Leng 博士说。

至于地热能，他表示，早前一项评估地热发电潜力的研究发现，新加坡地下深处蕴藏着可观的地热能。

据估计，这一地热资源潜力超过该国目前每年约60太瓦时用电量的60倍。Tan See Leng 博士称，“这是一个非常好的开端”。

能源局现在将开展下一阶段的研究，并已委任一个由盛裕 (Surbana Jurong) 和 GLJ 组成的财团，就下一代地热发电厂在新加坡的潜在部署进行可行性研究。

然而，Tan See Leng 博士表示，在新加坡部署地热能并非易事。这些地热资源位于地下深处，能够产生的电量将取决于开采的成本和技术可行性。

安全问题，以及在新加坡密集的城市环境中实际可以部署的地热发电厂数量，也将影响其可行性。

“我们正处于我们的历程的开端，尚未决定是否在新加坡部署地热能。可能需要很多年才能做出决定。尽管如此，我们会认真探讨这个选项，” 他说。