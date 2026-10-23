吉宝能源 (Keppel Energy)、胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 和大士能源 (Tuas Power) 将在试点项目中供应生物甲烷

该监管沙盒项目为期15年，预计参与公司将在2028年底前引入首批生物甲烷供应。

设立生物甲烷监管沙盒的计划于去年10月在年度新加坡国际能源周上首次宣布。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 吉宝能源 (Keppel Energy)、胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 和大士能源发电 (Tuas Power Generation) 已获委任，将参与一个300兆瓦 (MW) 的试点项目。它们将负责进口和供应生物甲烷，以此作为天然气的可再生替代品。

设立生物甲烷监管沙盒的计划，最初是在去年10月由能源市场管理局主办的年度新加坡国际能源周上宣布的。

经济发展局 (经发局) 在周五（10月23日）表示，该监管沙盒项目为期15年，预计这三家发电公司将在2028年底前引入首批生物甲烷供应。

在该监管沙盒框架下，这些发电公司将从区域和国际市场进口可产生高达300兆瓦电力的生物甲烷，并以生物甲烷气体或生物甲烷衍生电力的形式，供应给新加坡的数据中心和工业制造商。

这一发电容量每年可满足约60万个公共住房单位的能源需求。

在这300兆瓦的总量中，吉宝能源和胜科公用事业预计将各进口和供应高达120兆瓦的生物甲烷，而大士能源将供应余下的部分。

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经发局的声明称：“这项计划在东南亚地区尚属首创，将有助于新加坡探索以生物甲烷作为脱碳途径，并为其更广泛的应用铺平道路。”

声明补充道，与许多新兴低碳燃料不同，生物甲烷是化石天然气的直接“即插即用”型替代品。这意味着它可以利用现有的天然气基础设施，无需修改设备或工业流程即可消耗，使这种清洁燃料成为当前最实用的近期脱碳方案之一。

声明指出：“鉴于天然气占新加坡发电量的约95%，生物甲烷为电力行业和高度依赖天然气的产业提供了一条可行的减排途径。”

吉宝 (Keppel) 在另一份媒体声明中表示，进口的生物甲烷将与天然气一起作为综合燃料组合，用于其位于裕廊岛的先进联合循环燃气轮机发电厂，并同时供应给终端客户。

这种碳强度较低的电力可以供应给工业和先进制造业者，以及包括吉宝在内的数据中心运营商。吉宝最近刚被初步授予50兆瓦的新数据中心容量。

吉宝是通过一项申请征集活动，获准在新加坡扩大其数据中心容量的四家运营商之一。

吉宝的声明称：“这不仅将帮助吉宝履行其可持续发展承诺，还将支持其他客户满足他们对具有商业竞争力的脱碳解决方案的需求。”

吉宝基础设施部门旗下综合电力业务的董事总经理 Janice Bong 表示，公司在综合能源能力、天然气采购以及跨境电力进口方面的经验，可为新加坡发展生物甲烷路径提供坚实基础。

她补充说：“通过整合对生物甲烷的需求，我们可以实现规模经济并优化成本，从而推动该燃料在多个行业得到更广泛的应用和实现脱碳。”

在大士能源的另一份媒体声明中，其燃料管理高级副总裁 Ida Handojo 表示，公司在东南亚生物质市场和物流处理方面的经验，能够支持新加坡大规模发展和使用生物甲烷的进程。

她补充说：“农业在过去、现在和未来都将是东南亚的一项重要经济活动，为生物燃料来源提供了巨大潜力。”

胜科工业 (Sembcorp Industries) 天然气与相关服务总裁兼首席执行官 Koh Chiap Khiong 表示，这项任命反映了胜科大规模整合燃料供应、市场需求和客户解决方案的能力。

他补充说：“我们处于有利地位，能够帮助发展新加坡的生物甲烷价值链，并支持这种新兴燃料的采用。通过这样做，我们能够为新加坡的能源转型做出贡献，并帮助满足日益数字化和人工智能驱动的经济所带来的日益增长的电力需求。”