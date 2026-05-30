从石油到咖啡豆：新加坡交易商寻策应对中东动荡

一些交易商录得了与伊朗冲突相关的强劲收益，这加强了市场对于持续波动将提振其利润的预期。 照片：REUTERS

【新加坡】2月28日中东冲突爆发时，全球最大的独立能源交易商Vitol发现自身处境岌岌可危。

这场冲突见证了美国和以色列对伊朗发动攻击，扰乱了来自海湾地区的原油、成品油和液化天然气的供应。

Vitol及其他大宗商品交易行——它们在生产商和消费者之间充当中介——通常会在市场动荡时期受到影响。

在此次事件中，由于押注能源价格下跌，当这个石油和天然气资源丰富的地区供应中断导致价格飙升时，这些交易行蒙受了惨重损失。交易商们还必须安排替换那些滞留在海湾地区、已承诺交付给客户的货物。

咨询公司Oliver Wyman估计，包括Vitol在内的交易行——Vitol平均每天运输约800万桶原油及其他产品——初期损失高达数十亿美元。

尽管如此，持续的波动也为Vitol及其同行创造了交易机会。

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虽然总部位于瑞士的Vitol并未公开披露其盈利，但据彭博社报道，该公司在向银行的简报中透露，其第一季度利润约为20亿美元（25亿新元）。

据彭博社报道，Vitol向贷款机构保证，公司财务状况依然稳健，尽管持续的市场波动继续为其交易头寸带来潜在的盈亏。Vitol于1979年在新加坡设立了其亚太区总部办公室。

该通讯社还报道，总部位于新加坡的大型石油和金属交易商Trafigura迎来了有史以来业绩最好的季度之一，而将新加坡共和国视为其主要交易中心之一的独立交易商Gunvor Group，该季度的盈利超过了2025年全年。

这些积极的财务表现，正值交易商们录得与伊朗冲突相关的强劲收益之际，从而加强了市场对于持续波动将提振其利润的预期。

Agrocorp首席执行官Vishal Vijay告诉《海峡时报》，这家在新加坡成立的农业大宗商品交易商必须“消化因中东冲突前签订的合同而增加的成本”。

即便如此，他补充道：“这场冲突给农产品价格带来了相当大的波动。而波动自然也带来了一些交易机会。”

该公司向亚太地区和中东地区的主要食品制造商供应主粮和特种农作物产品，如小麦、豆类、可可、咖啡豆和大米。

像Agrocorp这样的交易行，如果承诺以固定价格供应某种商品，而之后市场成本上涨，就会蒙受损失。然而，如果在合同签订后，采购该商品的成本下降，或者他们已针对潜在损失进行了充分对冲，他们就会获利。

交易商通常会进行对冲——这是一种旨在降低大宗商品价格不利变动风险的投资策略。

接收了实物原油货物的交易商，通常也会通过期货、期权或掉期等工具在纸货市场建立头寸，以便在不进行实物交割的情况下对价格变动进行投机。如果价格走势不利，这可以防范重大损失。

然而，急剧上升的波动性会限制交易商在期货市场上可以持有的头寸规模，因为这样做的成本会更高。

Vitol集团首席财务官兼亚洲战略业务发展主管Jay Ng告诉《海峡时报》，公司凭借“强大的全球网络和稳健的物流平台，得以有效应对实物供应风险，从而能够继续为我们的不同客户供货”。

这包括与客户密切联络，并利用其全球网络寻找替代供应来源。

Ng指出，鉴于当前能源市场动荡加剧，Vitol将继续遵循其信贷政策，做出审慎的信贷决策。

交易中心如何提供帮助

在新加坡开展业务，也有助于贸易公司应对动荡的市场。

约有350家全球大宗商品交易商在新加坡共和国开展重要业务。新加坡的能源和金属交易量占全球近20%，并且是最大的农产品交易中心之一。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）助理局长（贸易与互联互通）Lee Pak Sing告诉《海峡时报》，交易商在新加坡的集中“创造了信息优势和运营效率，惠及整个交易生态系统”。

他表示，这种集聚效应还能在市场动荡期间实现更快的决策、提供更具竞争力的融资方案（如贷款），并为复杂的跨司法管辖区交易提供专业知识支持。

Vitol的Ng指出，新加坡稳定的政治环境、健全的治理和法律结构，以及作为顶级金融中心的地位，都对Vitol的运营大有裨益。

在新加坡共和国拥有大量业务活动和雇员的全球交易行也可以从财务支持中受益。

例如，“全球贸易商计划”（Global Trader Programme）为企业符合条件的交易收入提供为期五年的优惠税率。合格收入包括来自实物交易、实物交易经纪、结构化商品融资活动以及衍生品交易的收入。

Holman Fenwick Willan律师事务所大宗商品团队的合伙人Peter Zaman表示，新加坡以稳定著称，加上其高治理标准和低腐败水平，巩固了其作为亚洲领先大宗商品活动中心的地位。

Zaman说，由于许多全球贸易和航运公司在新加坡运营，该国已经为国际商业纠纷建立了强大的法律体系。

例如，对于海事纠纷，公司可以向新加坡国际仲裁中心或新加坡海事仲裁院等机构寻求仲裁。

他指出，对于复杂的跨境事务，他们还可以求助于新加坡国际商事法庭。

在不确定时期，贸易公司也向银行寻求支持。

按资产规模计东南亚最大的银行DBS表示，自战争爆发以来，该行已帮助一些客户增加流动性缓冲，以增强抵御突发事件的能力。

DBS集团全球交易服务产品管理主管Sriram Muthukrishnan表示，该行还在帮助受影响的客户灵活地管理其现金和库存头寸。

他说：“我们一直在积极地与我们的贸易客户接洽，并就一系列有效的流动性和对冲解决方案向他们提供建议。”

应对供应挑战

中东冲突颠覆了石油等大宗商品从生产商到终端用户的传统路径，为那些受托为国家能源公司、船运商等各类客户确保交易的贸易行带来了挑战。

在汽油供应链中，交易行可能参与从开采商处购买原油，并将其出售给可能位于其他地区的炼油厂的物流环节。

交易商还参与从炼油厂购买燃料，并将货物运送给分销商和加油站。

Vitol估计，由于海湾地区能源基础设施遇袭，以及对中东向亚洲供应油气至关重要的水道——霍尔木兹海峡被关闭，石油市场将损失至少10亿桶原油和成品油。

Vitol的Ng表示，来自中东的石油供应中断，正促使亚洲炼油厂将目光投向更远的美国和西非等市场。

这意味着石油需要更长的时间才能到达炼油厂和消费者手中。例如，从中东到日本的典型航程需要20天，而从美国休斯顿市出发的航程通常需要50天。

Ng认为，更长的过境时间和更高的运输成本，导致了伊朗战争爆发后的一个月内，亚洲各地炼油厂的原油加工率下降了10%至15%。

这些影响也传导到了供应链的下游。

新加坡大宗商品交易商Sing Fuels表示，船用燃料价格已从每吨400美元上涨至1000美元。该公司主要从事船用燃料加注业务，即为船运商供应燃料。

该公司表示，这“显著增加了融资需求，并导致买家犹豫不决”。

该公司称，在亚洲，随着买家采取更为谨慎的态度，新加坡和中国等主要市场的需求已经疲软。

Sing Fuels表示：“获得充足而灵活的融资仍然至关重要，特别是对于在高度波动时期运营的新加坡船用燃料业者而言。” 《海峡时报》