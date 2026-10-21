Hyflux案审讯：Olivia Lum与前首席财务官选择不出庭作证

法官指出，选择保持沉默或将对他们作出不利推断

前首席执行官 Olivia Lum 面临的六项指控中，有四项《公司法》相关指控已在此次审讯中暂缓审理。 照片：海峡时报

前首席执行官 Olivia Lum 面临的六项指控中，有四项《公司法》相关指控已在此次审讯中暂缓审理。 照片：海峡时报

前首席执行官 Olivia Lum 面临的六项指控中，有四项《公司法》相关指控已在此次审讯中暂缓审理。 照片：海峡时报

前首席执行官 Olivia Lum 面临的六项指控中，有四项《公司法》相关指控已在此次审讯中暂缓审理。 照片：海峡时报

前首席执行官 Olivia Lum 面临的六项指控中，有四项《公司法》相关指控已在此次审讯中暂缓审理。 照片：海峡时报

【新加坡】在法官于周三（10月21日）要求被告进行辩护后，Hyflux创始人兼前首席执行官 Olivia Lum、前首席财务官 (CFO) 及四名董事决定不出庭作证。

审讯进入第55天，地方法官 Toh Han Li 裁定，控方已对 Olivia Lum、前首席财务官 Cho Wee Peng 以及独立董事 Teo Kiang Kok、Gay Chee Cheong、Christopher Murugasu 和 Lee Joo Hai 提出了充分的证据。

他要求被告进行辩护，并告知他们可以选择出庭作证，届时将接受盘问。法官补充说，如果他们选择保持沉默，法庭在裁定其是否有罪时，可能会对他们作出不利推断。

在法官发表上述声明后，Olivia Lum 及其他五人选择不出庭作证。

在此之前，这六名被告决定不提出“无须答辩”的申请。被告可在控方完成举证后提出此项申请。简单来说，“无须答辩”的申请是指，被告方认为控方未能证明案件表面证据成立，因此请求法庭在不要求其进行辩护的情况下直接宣判无罪。

控方已于9月29日完成举证。

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六名被告的律师周三表示，他们的当事人希望刑事案件能“迅速”推进，因此未提出“无须答辩”的申请。然而，他们强调，控方未能毫无疑点地证明对被告的指控。

Olivia Lum 的律师 Davinder Singh 表示，他的当事人希望案件“尽快结束”，因为律师指出，引发这些指控的事件可追溯至2011年。

Cho Wee Peng 的律师 Thong Chee Kun 告诉法庭，他的当事人不承认控方提出了有说服力的案情。他说：“事实上，我们认为情况恰恰相反。”但他补充说，为了节省时间，让审讯继续进行以便尽快得出更确定的结论是权宜之计。

Thong Chee Kun 指出，他的当事人在刑事侦查局的调查过程中已经“接受了严格的盘问”。

董事们的代表律师 Daryl Fong 表示，他们的立场与 Olivia Lum 和 Cho Wee Peng 的立场相同。

尽管这六名被告不出庭作证，但他们将传唤专家证人 Chris Decker 博士，以反驳控方专家证人 Kevin Gin 的证词。

法官将此案的内庭会议定于11月23日举行，被告将继续保释在外。

Hyflux由 Olivia Lum 于1989年创立，以其水处理和海水淡化技术而闻名。 照片：海峡时报

Olivia Lum、Cho Wee Peng 和其他董事正就《证券及期货法》下的未披露信息指控进行抗辩。这位前首席执行官和四名董事各面临两项此类指控，57岁的 Cho Wee Peng 则面临一项指控。

65岁的 Olivia Lum 还面临四项《公司法》相关指控，但这些指控已在本次审讯中暂缓审理。该审讯于2025年8月开始。

这些未披露信息的指控源于这家水处理公司在2011年3月涉嫌故意未披露新加坡交易所 (SGX) 上市规则所要求的重要信息，以及在2011年4月为发行2亿新元、6%的优先分享计划而准备的发行信息文件中未进行披露。

具体而言，这些重要信息涉及三点。

第一，Hyflux 通过大士（Tuaspring）海水淡化综合项目进军新业务领域。

第二，该项目的绝大部分收入将来自其发电厂的电力销售。

最后，这个价值数十亿新元的项目的盈利能力取决于电力销售收入。

控方认为，这些信息对影响投资者交易 Hyflux 证券的决策至关重要。然而，Hyflux 的声明误导了投资者和市场，使其相信大士项目主要是一个海水淡化项目。

Olivia Lum 被控同意 Hyflux 在2011年的两次未披露行为。Cho Wee Peng 据称是 Hyflux 未向新加坡交易所披露信息的同谋，而70岁的 Teo Kiang Kok、70岁的 Gay Chee Cheong、67岁的 Christopher Murugasu 和70岁的 Lee Joo Hai 则被指在这两次未披露事件中存在疏忽。

早前出庭作证的控方证人包括：曾参与准备这两次公告或文件的 Hyflux 前员工、在协商大士项目融资事宜时与 Hyflux 人员有过接触的银行代表，以及负责该分享计划发行文件的 Hyflux 外部法律顾问。

Hyflux于2018年5月暂停股票交易，并于2020年11月被置于司法管理之下。 照片：海峡时报

Hyflux 的一名前独立董事 Rajsekar Kuppuswami Mitta 在针对这六人的审讯开始前已经认罪，承认对这家已破产的水处理公司未能向新加坡交易所披露与大士项目相关信息一事上存在疏忽。

他被罚款9万新元，并被禁止在任何公司担任董事；五年内也不得参与任何公司的管理。

Hyflux 由 Olivia Lum 于1989年创立，以其水处理和海水淡化技术而闻名。

该公司于2018年5月暂停股票交易，并于2020年11月被置于司法管理之下。