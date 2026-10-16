新加坡着手调查烟霾肇事公司后，棕榈油股应声下跌

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如有必要，我国将根据《跨境烟霾污染法》采取行动

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

（新加坡）继新加坡总理 Lawrence Wong 周四在 Facebook 发文表示，当局正在调查引发烟霾火灾的肇事公司后，棕榈油生产商的股价于周五（10月16日）应声下跌。

总理 Wong 在周四的一则 Facebook 贴文中表示，如有必要，新加坡将根据《跨境烟霾污染法》采取行动，并探讨与其他国家采取联合行动。

截至上午9时20分， 第一资源 (First Resources) 的股价一度下跌9.1%至3.71新元； Bumitama Agri 回落7.5%，触及1.73新元的盘中低点； 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 则一度下跌6.9%至0.27新元。

周四的一篇 《海峡时报》报道援引了绿色和平组织（Greenpeace）最近的一项调查，该调查点名了第一资源和 Bumitama Agri，称其特许经营区内出现了烟霾源头热点。

第一资源周四为自己辩护，称其印尼棕榈油特许经营区内发现的火灾，主要是由外部火焰蔓延过界所致。该公司将西加里曼丹省火灾风险的升高归因于“严重”的厄尔尼诺现象引发的干旱。

印尼周四指责，过去的粮食种植园项目造成的泥炭地退化是导致该国11年来最严重野火季节的原因，并表示将努力恢复其泥炭生态系统。

新加坡全岛的空气质量连夜恶化。中部地区的24小时空气污染指数（PSI）于周五午夜达到“非常不健康”水平，并在上午9时录得227点，创下年度新高。全国其他地区的读数则处于“不健康”水平。

永续发展与环境部长 Grace Fu 周三表示，对于是否会根据《跨境烟霾污染法》对违规公司采取行动，新加坡方面“持开放态度”。

在此之前，国家环境局的一位发言人表示，该局“一直在密切监测烟霾情况，收集有关火灾热点、其来源以及对新加坡空气质量影响的信息”。