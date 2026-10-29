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胜科与DayOne签署协议，探讨为亚洲数据中心供电方案

双方将评估可再生能源供应、现场电力基础设施与发电等领域的解决方案

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Oct 29, 2026 · 12:23 PM
    • DayOne已就其即将启用的SG1数据中心与胜科签订了购电协议，该数据中心的运营将完全由可再生能源供电。
    • DayOne已就其即将启用的SG1数据中心与胜科签订了购电协议，该数据中心的运营将完全由可再生能源供电。 效果图：DBS、OCBC、UOB

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 与总部位于新加坡的DayOne数据中心签署了一份谅解备忘录，旨在共同探讨为亚洲数据中心提供综合电力和能源解决方案。

    DayOne于周四（10月29日）表示，根据该协议，两家公司将评估包括现场电力基础设施与发电、可再生能源供应以及运营和维护服务在内的多个领域的解决方案。

    胜科天然气与相关服务业务总裁兼首席执行官 Koh Chiap Khiong 表示：“为人工智能 (AI) 提供动力，需要能源基础设施与数字基础设施同步发展。

    “我们旨在携手构建能源基础，以支持该地区人工智能和数字基础设施的快速增长。”

    此次合作是DayOne“自带电力”（Bring Your Own Power）计划的一部分。该计划将电力规划整合到数据中心开发的最早阶段，以确定并保障合适的能源解决方案，旨在降低执行风险并在电力供应受限的市场中开展工作。

    DayOne和胜科计划共同评估与商定项目相关的能源解决方案的可行性、商业案例和潜在实施途径。

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    该框架允许双方在多个领域进行探索，包括可靠且具有成本竞争力的电力解决方案、发电和电力基础设施、燃料供应与储存、可再生能源解决方案，以及相关的技术和运营服务。

    DayOne首席执行官 Jamie Khoo 表示：“我们的方法是尽早锁定关键资源——包括电力、土地、水和网络连接，从而能够快速执行项目，同时为长远发展进行负责任的建设。”

    在新加坡，DayOne已就其即将启用的SG1数据中心与胜科签订了购电协议，该数据中心的运营将完全由可再生能源供电。

    在马来西亚，DayOne于6月宣布了可再生能源供应协议。根据该国的“企业可再生能源供应计划”（Corporate Renewable Energy Supply Scheme），这些协议涵盖约1.5吉瓦（GW）的太阳能峰值容量和2.2吉瓦时的电池储能。

    在更北边的泰国，DayOne也签订了一项购电协议，为其春武里科技园（Chonburi Tech Park）数据中心园区供应可再生能源。

    DayOne补充道，与胜科的协议进一步巩固了公司在其业务版图内的电力和能源举措，其目标是到2030年实现100%使用可再生能源。

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