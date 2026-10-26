胜科公用事业将从越南和马来西亚输入1.3吉瓦低碳电力

该计划有助于更广泛地释放东南亚的可再生能源潜力

【新加坡】我国能源监管机构周一（10月26日）表示，能源市场管理局 (能源局) 已有条件批准胜科工业 (Sembcorp Industries) 的一家子公司从越南和马来西亚输入1.3吉瓦 (GW) 的低碳电力。

该项目由胜科公用事业 (Sembcorp Utilities) 及其财团伙伴 MY Energy Consortium 领导，目标是在2035年投入运营。MY Energy Consortium 的成员包括马来西亚国家石油公司 Petronas、马来西亚国家电力公司 Tenaga Nasional 以及越南国家石油技术服务公司 Petrovietnam Technical Services Corporation。

该财团伙伴在另一份媒体声明中表示，这项被称为“越南-马来西亚-新加坡 (VMS) 倡议”的计划，提议利用越南的海上风能资源以及马来西亚的太阳能和电池储能基础设施，并通过连接三国的区域电力走廊输送所产生的能源。

该财团的声明称：“根据拟议的安排，在越南生产的可再生电力将通过马来西亚传输，供应给马来西亚和新加坡，而马来西亚将同时作为区域电力流的接收国和过境国。”

声明补充说，VMS倡议有助于更广泛地释放东南亚的可再生能源潜力，加强跨境能源互联互通，并推动亚细安电网计划的发展。亚细安电网计划是一项长达数十年的区域性计划，旨在连接该经济集团所有11个成员国以进行跨境电力交易。

能源、贸易与工业部（能源与工业）部长 Tan See Leng 周一在新加坡国际能源周上宣布能源市场管理局 (能源局) 的批准时表示，这扩大了新加坡从马来西亚输入低碳电力的选择范围和潜在途径。

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这个1.3吉瓦的项目将是新加坡与马来西亚合作的第四个跨境低碳电力输入项目。

胜科公用事业此前已获准开展另外两个马来西亚项目。一个是从柔佛州输入300兆瓦 (MW) 的电力，另一个是从砂拉越输入1吉瓦的低碳电力。还有一个项目授予了 Southern Solar Alliance，从马来西亚半岛输入600兆瓦电力。

Dr Tan 表示，在另一项相关进展中，为建设新加坡和马来西亚半岛之间新的2吉瓦互联电网而开展可行性研究的计划已达到一个重要里程碑，沿拟议路线的海底勘测工作将于本月开始。

如果成功，这个2吉瓦的互联电网将是两国之间的第二个此类电力连接。现有的连接允许高达1吉瓦的双向电流。

Dr Tan 表示，为确保在与马来西亚的项目开始商业运营后，企业承购方能够获得这些低碳电力，能源市场管理局 (能源局) 已与马来西亚能源委员会成立了一个工作组，旨在协调跨境电力交易中可再生能源证书的使用。

Dr Tan 说：“尽管我们在这些方面取得了进展，但这并不意味着我们会不计成本地进行进口。相对于其他脱碳途径（包括使用抵消性的国际碳信用额），进口项目最终需要提供一个可行且具有竞争力的价格。因此，我们将继续根据区域合作的步伐和市场状况来调整我们的进口目标。”