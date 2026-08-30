Sheffield Green寻求风电维护领域收购，以实现人力资源业务之外的多元化发展

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这家凯利板上市公司正就收购一家亚洲公司的多数股权进行深入谈判，并继续寻求分拆其培训业务上市。

首席执行官 Bryan Kee 正寻求与竞争对手实现差异化，以避免陷入价格战。 照片来源：SHEFFIELD GREEN

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】为清洁能源行业提供人力资源的供应商 Sheffield Green 正寻求在风电基础设施运营和维护及其他相关领域进行收购。

公司首席执行官 Bryan Kee 告诉《商业时报》（The Business Times），公司希望实现收入来源多元化，同时继续寻求在未来几年内分拆其培训业务上市。

他表示：“从上市第一天起，我们的目标就是实现收入多元化，因为我们不希望仅仅依赖人力资源业务。”

为了在运营和维护领域建立新的收入来源，Sheffield 正与一家亚洲公司就收购其多数股权进行“深入洽谈”，同时也在与几家欧洲的同类公司进行谈判。

他表示：“我们的意向是收购其中至少两到三家公司，然后将它们合并。这样我们（可以）扩大地理覆盖范围，并增加该业务线的收入。”

Kee 补充说，由于风力涡轮机需要持续维护才能运行 15 到 20 年，这类收入将是经常性的。

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Sheffield 总部位于新加坡，专注于为可再生能源行业，特别是风电领域，提供人力和培训服务。其业务遍及中国台湾、日本、韩国、波兰和西班牙。

该公司从石油和天然气招聘公司 Sheffield Energy 分拆出来，并于 2023 年在新加坡交易所的凯利板上市。

其培训部门于今年四月更名为 Trainergy，提供获得全球风能组织 (GWO) 和离岸石油工业培训组织 (Opito) 认证的课程。

公司在中国台湾设有一家于 2025 年上半年启用的培训中心，并在去年六月收购了另一家位于西班牙的培训中心。

潜在的培训业务分拆

Sheffield 也在寻求与人力资源业务和 Trainergy 相关的收购机会。他表示，后者可能会在未来两到三年内进行分拆上市，“一旦我们收购了足够多的培训公司”。

Kee 表示，这些交易的资金可能来自现金和银行融资的组合，“这样我们就可以进行更多收购，以加速公司发展”。截至六月底，Sheffield 拥有 600 万美元现金，且无任何借款。

该公司此前曾探讨过收购总部位于英国的培训解决方案提供商 Advanced Blade Repair Services，但最终未能达成协议。

Kee 正在寻找财务状况良好且有助于利润增长的公司。

Sheffield 最近公布，在截至六月的 2026 财年，其净利润增长了 51.3%，达到 150 万美元。

这得益于公司收入增长近 20% 至 2320 万美元，原因是现有客户的需求增加以及新客户的加入。公司约 2000 万美元的营收来自其核心的人力资源供应业务。

尽管如此，Trainergy 是一个快速增长的贡献者。在 2026 财年，培训业务的收入从去年同期的 209,443 美元增长了七倍多，达到 170 万美元。

Kee 表示，特别是在 Sheffield 对业务发展进行投资后，位于西班牙的培训中心的利润增长了 300% 以上。

随着收购有望推动增长，Kee 希望在未来几年内增加股息。

公司建议为 2026 财年派发每股 0.003 新元的末期股息，使得全年总股息达到每股 0.005 新元。

在韩国和马来西亚的扩张

Sheffield 还在与亚洲各地的合作伙伴共同投资建设新的培训中心。

公司正在韩国筹建一个提供 GWO 相关课程的培训中心，已与当地一家公司合作并获得了一个主要客户。该中心的目标是于明年开始运营。

另一项重要举措是在马来西亚砂拉越成立一家合资企业，以建立一个新的培训中心。

Kee 指出，该中心不仅将为海外的海上风电场培训人力，还将服务于马来西亚国内的石油和天然气行业。这使得马来西亚可能成为比中国台湾更大的培训市场。

然而，仅仅提供 GWO 和 Opito 课程是不够的。Kee 强调了与竞争对手实现差异化的必要性，他强调说：“我们不想成为第一千零一家”提供同样认证的公司。

他表示：“这会变得像是在销售大宗商品，对我们的收入不利，因为当没有差异化时，就会演变成价格战。”

清洁能源的利好东风

因此，Sheffield 一直在探索与清洁电力行业的制造商合作，提供安装或维护特定部件的培训。

今年三月，Sheffield 与风力涡轮机制造商 Vestas 的一个子公司签署了一份谅解备忘录。两家公司正在探索为 Vestas 在中国台湾以及亚太其他地区的员工提供培训服务的合作机会。

Kee 表示，Sheffield 的增长动力来自于中东冲突“为可再生能源行业创造了机遇”，他指出，就连石油生产国阿曼也在推动风能发展。

在冲突之后，该公司的主要市场中国台湾仍然“稳定”。他补充说：“未来五到十年，他们可能会持续有海上风电项目。”

但一些事态发展仍有待观察。8 月 24 日，Sheffield 披露其台湾子公司正因当地雇佣法而接受调查。

该调查涉及两名印度尼西亚工人的实际工作与雇佣合同中的工作描述涉嫌不符。

未来机遇

除了中国台湾和韩国，Kee 预计海上风电的“下一个繁荣期”将从 2030 年起出现在日本。尽管 Mitsubishi Corp 去年因成本问题退出了三个日本海上风电项目。

Kee 强调，尽管遭遇挫折，日本政府此后已宣布了更多针对海上风电行业的支持措施。

随着浮式风电场的发展，也可能出现新的机遇——在这种风电场中，风力涡轮机不是固定在海床上，而是安装在浮动平台上。然而，考虑到高昂的成本，其前景依然遥远。

尽管 Sheffield 正在为增长机遇广泛布局，但 Kee 强调公司寻求保持盈利。他说：“盈利才能带来回报。”