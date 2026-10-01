新加坡能源、贸易与工业部成立，探讨核聚变作为清洁能源选项

应对气候变化和能源安全是新加坡能源结构脱碳的关键原因

Dr Tan表示，虽然核聚变仍处于早期阶段，但该技术已取得重大进展，并吸引了商业投资者的兴趣。 照片：JANICE LIM, 《商业时报》

[新加坡] 随着前贸易与工业部于周四（10月1日）改组为能源、贸易与工业部 (Meti)，以反映其日益关注能源事务，新加坡正着眼于将核聚变能源作为实现低碳化的潜在途径。

在Meti负责能源与工业事务的部长Dr Tan See Leng表示，能源是新加坡的生存攸关资源，需要进行长期规划以确保其安全。

Dr Tan在周四（10月1日）的一场核聚变会议上发言时说：“全球发展为我们提供了新的动力，促使我们在能源转型中探索所有选项，并认真研究和建设新兴能源路径的能力。核聚变能源是我们正密切关注的潜在路径之一。”

核聚变是一个在极高温度下将氢的两种变体融合以释放巨大能量的过程。这模拟了太阳产生能量的方式，且不产生任何长寿命放射性废料。

核裂变涉及铀原子的分裂，在过去几十年中已在多个国家实现商业化运营。与此不同，核聚变仍是一种新兴的核能形式。

新加坡此前曾表示，正在密切研究部署核裂变的潜力。今年5月，该国表示将通过参与综合核基础设施审查 (INIR) 的“第一阶段任务”，在2027年对其是否有能力就核能做出明智决定进行评估。

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INIR是由国际专家进行的评估，是国际原子能机构 (IAEA) 为考虑发展核能的国家提供的一项自愿性评估，以确保其负责任地发展。

这是新加坡更广泛能源转型计划的一部分，该国已设定到2050年实现净零碳排放的目标。

该国也在加速部署太阳能，在2025年实现其先前2吉瓦峰的目标后，已将2030年的部署目标提高到3吉瓦峰 (GWp)。

新加坡也正寻求从其亚细安 (ASEAN) 邻国进口低碳电力，并已与项目开发商签署了多项有条件的许可证和批准。

除了气候变化的推动因素外，为新加坡的能源结构脱碳也是为了应对日益增长的能源安全和韧性需求，因为伊朗战争已导致能源价格上涨。

Dr Tan表示，虽然核聚变仍处于早期阶段，但其技术已取得重大进展，并吸引了商业投资者的兴趣。

他补充说：“虽然我们距离商业运营的核聚变发电厂可能还有数年之遥，但新加坡将继续密切关注相关发展……我所看到的发展让我对核聚变能源在世界未来能源路径中的地位充满希望。”

Dr Tan表示，虽然新加坡尚未决定部署任何形式的核能，但该国仍可通过其在该领域的专业知识和人才储备为全球核聚变经济做出贡献。

新加坡的研究和工程能力已证明能够克服核聚变领域的实际技术挑战。

例如，公共部门的研发机构——新加坡科技研究局 (新科研) (A*STAR)——已与美国核聚变公司Realta Fusion合作，开发一种用于测量等离子体速度的诊断工具，这有助于更好地理解和控制核聚变系统内的条件。

目前，双方正在探索在先进等离子体诊断和部署方面进行更深入的合作。

新加坡科技研究局 (新科研) 也与ST Engineering合作，为核聚变初创公司Commonwealth Fusion Systems的示范反应堆生产托卡马克（一种旨在利用核聚变能源的机器）的组件。这家初创公司得到了新加坡国家投资机构淡马锡 (Temasek) 和主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 的支持。