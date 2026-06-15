新加坡5月份船用燃料销量下降6.8%，或因中国燃油价格更低
尽管价格已回落，但仍远高于中东冲突爆发前的水平
- 5月份，船用燃料销量同比下滑6.8%至450万吨。 照片：商业时报资料
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[新加坡] 作为全球最大的加油港，新加坡的船用燃料销量在5月份连续第二个月出现同比下降，且降幅超过4月份。
上个月，船用燃料销量同比下滑6.8%至450万吨，而4月份的降幅为1.2%。
然而，根据新加坡海事及港务管理局 (MPA) 周一（6月15日）公布的数据，5月份的销量高于4月份创下14个月新低的440万吨。
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