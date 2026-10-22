胜科海事联合体承建的全球最大海上风电平台有望于2028年完工

该2吉瓦平台一旦投入运营，重量将超过3万吨，基座面积近8200平方米

【新加坡】尽管伊朗战争带来挑战，全球最大的2吉瓦（GW）海上风电平台仍有望于2028年启航。

该平台是一个由海事与岸外工程巨头 胜科海事 (Seatrium) 和能源服务公司GE Vernova组成的联合体，依据合同为荷兰国家电网运营商Tennet供应的四套高压直流输电系统中的第一套。

胜科海事首席执行官Chris Ong在近期的一场记者会上表示，被称为“Beta”的第一个平台项目“进展相当顺利”，他认为伊朗战争不会对其交付产生“太大影响”。

“除了努力在船厂按时、高质量地完成建造外，很大程度上在于我们如何管理供应链。现在，所有合作伙伴都已确定，并制定了生产计划……（对于）我们正在建造的四个项目，我们对如何执行它们有相当可靠的把握。”

该联合体于2023年3月与Tennet签署了一项协议，为荷兰的海上风电项目供应三个此类2吉瓦平台。该协议签署时，胜科海事尚未由 胜科 海事与 吉宝 岸外与海事合并而成。每份合同价值约20亿欧元（23亿美元）。

该联合体于2025年底又获得了一份建造第四个平台的合同，其输电容量更高，达到2.2吉瓦。分析师估计，这个计划于2032年交付的第四个项目价值约20亿新元。

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正在印度尼西亚巴淡岛的胜科海事船厂建造中的第二个平台的一部分。 图片：JANICE LIM, BT

Ong表示，虽然第一个平台仍按计划于2028年交付给荷兰，但联合体不排除因中东地区持续的军事冲突而出现供应链挑战的可能性。

该冲突始于今年2月，当时美国和以色列联合袭击了伊朗。由于主要航运路线霍尔木兹海峡被关闭，冲突已导致供应链中断和能源价格冲击。

Ong说道：“任何大型项目都不会一帆风顺地走向终点。但是，凭借合作伙伴之间的透明协作、跨越不同地域和供应商的项目管理能力，以及项目中所有合作伙伴为按时交付……所做的承诺，我们目前预见这不会成为问题。”

一旦投入运营，这个2吉瓦的平台将成为全球最大的同类平台，重量超过3万吨。它的基座面积近8200平方米，比一个足球场还大，高度约有10层楼高。

印度尼西亚巴淡岛的胜科海事船厂，工人们正在焊接钢材。 图片：JANICE LIM, BT

Tennet首席运营官Maarten Abbenhuis表示，大型海上基础设施项目的成本在开发过程中通常会有所波动。他补充说，合作伙伴们将按常规方式管理这些波动。

他说，更重要的是“这些价格不稳定所带来的次级影响，尤其是在天然气市场”。

“（伊朗战争）为……迈入能源转型的下一阶段提供了额外动力……因此，我们基础设施背后的商业价值，无论是对开发商……还是对将实现真正电气化的消费者而言，都变得更加强大。但重要的是，我们需要长期的政策稳定性……来释放这两方面的价值。”

这四个平台是Tennet委托建造的总共14个平台中的一部分，此举是一项更广泛的全国性计划的一部分，旨在到2032年将荷兰的海上风电容量从目前的4.7吉瓦扩大到23吉瓦。荷兰政府计划在2040年后将该容量进一步提高到30吉瓦至40吉瓦之间。

Ong未透露细节，但他表示胜科海事希望参与Tennet未来的扩张计划。

他补充道：“这关乎长期的能源韧性，对于任何拥有资源的国家来说都至关重要。因此，这些是……非常长期的项目。我认为，从源头到终端，所有这些项目不仅将大大增强电网，还将有力支持国家的能源需求。”

与此同时，GE Vernova电网系统集成首席运营官Romain Chambault表示，公司正在关注东南亚（包括越南和印度尼西亚）以及更广泛的亚太地区的海上风电机会。他没有确认这些潜在的未来项目是否会与胜科海事合作。GE Vernova于2024年从通用电气 (General Electric) 分拆出来，并在纽约上市。