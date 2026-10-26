杨忠礼西拉雅能源任命Lim Han Kwang为首席执行官，接替John Ng

此次人事更迭标志着始于2024年的一项有计划的交接工作的完成

Lim曾先后任职于新加坡能源市场管理局、新加坡能源集团和胜科工业，并于2020年重返集团，担任战略与风险管理主管。 图片来源：YTL

【新加坡】杨忠礼西拉雅能源 (YTL PowerSeraya) 已任命副首席执行官Lim Han Kwang为其下一任领导人。在新加坡推进其脱碳目标之际，这家新加坡最大的电力生产商之一迎来了领导层变动。

杨忠礼西拉雅能源在周一（10月26日）的一份声明中表示，Lim将于1月1日就任首席执行官一职，接替John Ng。John Ng在带领公司创造了迄今为止最盈利的时期后即将卸任，但他将继续留任董事会担任董事。

此次人事更迭标志着始于2024年的一项有计划的交接工作的完成。当年，Lim被提升为副首席执行官，同时继续担任杨忠礼西拉雅能源旗下零售部门Geneco的首席执行官。

Lim曾先后任职于新加坡能源市场管理局、新加坡能源集团 (Singapore Power) 和胜科工业 (Sembcorp Industries)，并于2020年重返集团，担任集团战略与风险管理主管。出任首席执行官后，他将负责管理零售业务部门Geneco、储罐部门PetroSeraya以及Taser Power。

在Lim接任之际，区域公用事业公司正在努力平衡电网可靠性与清洁能源基础设施所需的高额资本支出。该集团目前正在其浮罗西拉雅（Pulau Seraya）厂址建设一座价值约8亿新元、功率600兆瓦的氢能联合循环燃气轮机，预计将于2027年底前投产。

Ng曾领导新加坡液化天然气公司 (Singapore LNG Corp)，并于2019年1月重返公司，第二次担任首席执行官。在其任期内，公司成功应对了欧洲和中东地缘政治冲突引发的市场波动，取得了创纪录的盈利，并于2022年收购了396兆瓦的大士能源发电厂（Tuaspring power plant），以扩大其在国内的发电业务版图。

杨忠礼西拉雅能源主席兼杨忠礼电力国际 (YTL Power International) 执行主席Francis Yeoh Sock Ping表示：“此次人事更迭体现了我们对业务连续性、严格执行和创造长期价值的承诺。”

杨忠礼西拉雅能源是马来西亚上市公司杨忠礼电力国际的全资子公司。