ESR-Reit以3200万新元向GKE Corp脱售先驱路仓库

该交易预计将于2026年第四季度完成

位于先驱路30号的该物业是一栋四层楼高的仓库，总建筑面积为26,114平方米。 图片：GKE集团

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【新加坡】 ESR房地产投资信托 （ESR-Reit）的管理人于周三（9月30日）宣布，已达成买卖协议，以3200万新元的价格，将其位于先驱路30号的物业脱售给 GKE Corp 。

该物业位于裕廊工业区内，是一栋四层楼高的仓库，附带一栋七层楼高的附属办公楼，其总建筑面积为26,114平方米。

交易价格与其3200万新元的估值一致。该脱售交易预计将于2026年第四季度完成。

该信托的管理人表示，净收益将用于偿还未偿还贷款、潜在收购、资产增值计划以及一般营运资金需求。

管理人补充说，此次脱售符合该信托的战略，即“通过将在新加坡的较短土地租期资产中回收资本，并将其重新部署到目标国际市场的资产增值计划和增值性收购机会中，从而逐步提升其投资组合的质量和回报状况”。

预计此次脱售不会对ESR-Reit在2026财年的资产净值和每单位派息产生重大影响。

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交易完成后，该信托的投资组合将包括位于新加坡、日本和澳大利亚的66处物业。该信托还在澳大利亚投资了三支房地产基金。

GKE在另一份公告中指出，公司目前“正在使用该物业进行其业务”，并且是该物业的租户。

GKE表示，该交易符合其“持续的业务扩张战略”，并将使其在裕廊集团（JTC）租约的剩余期限内“控制该物业”。该租约将于2037年2月15日到期。

GKE补充说，此举将减少其租金义务，并避免潜在的搬迁成本和运营中断。

在脱售消息宣布前，ESR-Reit的单位价格周三收盘下跌0.5%或0.01新元，报2.08新元。GKE的股价收盘持平于0.063新元。