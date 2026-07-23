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ESR-Reit拟以3670万美元在澳大利亚收购额外物流资产

此前该公司已提议收购同一地区的五项物流资产

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Benicia Tan

Published Thu, Jul 23, 2026 · 08:56 PM
    • 这六项房地产资产组合的收购预计将对每单位派息 (DPU) 带来约5.1%的增值。
    • 这六项房地产资产组合的收购预计将对每单位派息 (DPU) 带来约5.1%的增值。 照片：ESR-REIT

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    【新加坡】ESR房地产投资信托 (ESR-Reit) 拟以5250万澳元（约合3670万美元）的价格，收购位于澳大利亚墨尔本的一项永久地契物流资产。此前，该信托已提议收购附近地区的五项永久地契物流资产

    该房地产投资信托的管理人周四（7月23日）表示，按备考基础计算，这六项房地产资产组合的收购预计将使每单位派息 (DPU) 增值约5.1%。

    管理人指出，最新提议收购的资产位于18 Foxley Court，楼龄约为九年。其出租率为100%，投资组合的加权平均租约到期年限为4.8年。该资产完全出租给HealthShare Victoria，这是一家由澳大利亚政府支持的法定机构。

    与此前宣布、通过公开市场竞争性销售流程购得的五项资产不同，位于18 Foxley Court的这项资产是通过场外交易购得。

    此次收购的资金将来自资产脱售所得和债务融资。ESR-Reit此前已脱售八项工业地产和位于新加坡的一处酒店分层地段

    交易完成后，按租金收入计算，新加坡市场仍将占该信托扩大后投资组合的四分之三以上；澳大利亚市场的贡献将从12.7%增至16.1%。

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    此次收购将使投资组合的加权平均土地租期从44.9年延长至48.2年。同时，这也将提高ESR-Reit投资组合中永久地契资产的比例，从19.3%增至24.2%。

    在消息宣布前， ESR-Reit 的单位价格周四收盘上涨2.9%，即0.07新元，至2.48新元。

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