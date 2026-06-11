HarbourVest：常青基金正在亚洲市场崭露头角

此类基金相比传统封闭式基金更具优势，例如能够减轻投资者的工作负担

【新加坡】近年来，常青基金在亚洲备受关注，相比传统的封闭式基金，它为投资者提供了一种更简便的方式来维持对私募市场资产的持续投资。

私募股权（PE）公司HarbourVest的董事总经理Craig MacDonald告诉《商业时报》：“通过单一的封闭式私募股权基金进行投资，可能意味着多达80笔独立的现金交易。如果涉及多项基金承诺，交易数量还会累积，这可能构成巨大的行政管理负担。”

常青基金通常收购“二手份额”。这些份额是指原始有限合伙人或普通合伙人在其封闭式基金到期前寻求转让的另类资产或投资组合。目前，二手份额资本市场供不应求。

MacDonald说：“如果存在资本短缺，那么情况总是对买方有利。我们确实注意到了这一点并从中受益，并预计这种情况在可预见的未来将持续下去。”

常青基金允许投资者在封闭式基金存续期的后期进入，从而让投资者能够收获J曲线效应之后的回报。J曲线指的是私募股权投资者在初始投资后，基金开始从其投资项目中获得回报之前所经历的早期亏损阶段。

私人财富投资者兴趣渐浓

MacDonald指出，尽管亚洲市场的交易量仍远不及欧洲或美国，但也出现了一些活跃的迹象。“这并不意味着这里的市场没有同样的长远机会，而且我敢肯定地说，一些最激动人心的行业交易正是在亚洲完成的。”

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他补充说，在亚洲，引起投资者兴趣的行业包括工业、消费和教育。

这位董事总经理表示，HarbourVest的常青基金在私人财富投资者中获得了特别好的反响，其常青基金团队目前有25名成员。

然而，他提醒投资者应审慎考虑这些基金结构的流动性特点。

自从美国私募信贷基金援引基金文件中的流动性闸门条款、限制投资者赎回以来，流动性已成为投资者的一大担忧。

MacDonald说：“虽然常青基金的流动性并非百分之百得到保证，但其基金结构、管理经验、底层资产类别本身，以及其董事会的构建方式，都应该能给予投资者信心。”

此外，机构资本在常青基金中的重要性也不容忽视。机构投资者的投资期限比个人投资者更长，是提供稳定这些基金所需长期资本的关键。

MacDonald指出：“我认为，机构投资者实际上对他们在常青基金中看到的一些好处感到相当惊喜，例如能够最大限度地减少自身工作量，并通过常青基金来机会性地配置和控制其对私募股权的投资比例。”